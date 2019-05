”În prezent, 1,4 milioane de locuri de muncă din România și 36 de milioane de locuri de muncă din UE sunt susținute prin comerțul internațional cu state terțe. Aceste cifre confirmă importanța politicii comerciale comune europene, iar contribuția tehnică a economiștilor din cadrul DG Trade și din statele membre ne ajută să evaluăm impactul deciziilor pe care le luăm”, a afirmat ministrul Ștefan-Radu Oprea, președintele Consiliului Afaceri Externe – Comerț.

Ministrul Oprea a făcut aceste declarații miercuri, la deschiderea lucrărilor reuniunii tehnice informale a Trade Economist Network, care a avut loc la București.

Acesta a fost cel de-al patrulea eveniment dedicat activității UE în domeniul politicii comerciale comune organizat la București pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (PRES RO 2019). Trade Economist Network este o rețea informală compusă din economiști experți în politică comercială, din statele membre ale UE și din cadrul Comisiei Europene. Aceștia se reunesc de două ori pe an cu scopul de a dezbate și prezenta aspecte privind impactul economic al unor subiecte curente referitoare la politica comercială a Uniunii Europene.

Activitatea economiștilor și experților în domeniul comerțului are o influență directă în politica comercială comună a UE, deoarece studiile de impact, evaluările impactului asupra dezvoltării durabile și alte studii relevante sprijină politicienii în luarea unor decizii informate care privesc mediul de afaceri european și pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni.

În deschiderea reuniunii, Ștefan-Radu Oprea a prezentat contribuția Președinției române la Consiliul Uniunii Europene la consolidarea politicii comerciale comune:

adoptarea mandatelor de negociere în relație cu SUA privind liberalizarea comerțului cu bunuri și evaluarea conformității;

intrarea în vigoare a Acordului de Parteneriat Economic UE – Japonia;

aprobarea de către Parlamentul European a Acordului de Comerț Liber și a Acordului privind Protecția Investițiilor UE – Singapore;

intrarea în vigoare a Regulamentului privind examinarea investițiilor străine directe în UE și a Regulamentului privind punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare bilaterale.

Un alt rezultat tangibil urmărit de PRES RO 2019 este semnarea Acordului de Comerț Liber și a Acordului privind Protecția Investițiilor UE-Vietnam.

Note de background:

Raportul ”How Important Are EU Exports for Jobs in the EU?”: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157551.pdf

Raportul privind impactul economic al Acordului de Comerț Liber UE-Vietnam: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf