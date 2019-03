Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a participat joi la evenimentul „Beyond Trade for All: Time to promote the benefits for agri-food trade”, organizat de către CELCAA (European Liaison Committee for Agricultural and Agri-Food Trade), la Bruxelles. La conferință au mai participat Comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, și Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan. De asemenea, au avut intervenții reprezentanți ai sectorului privat care activează în domeniul comerțului cu produse agroalimentare.

Ministrul român a fost invitat să deschidă lucrările conferinței și să transmită mesajul Președinției Consiliului Uniunii Europene alături de Comisarul pentru comerț Cecilia Malmström.

În cadrul prezentării, ministrul Oprea s-a referit la prioritățile României aferente domeniului comerțului internațional, în calitate de Președinție a Consiliului Uniunii Europene, printre care promovarea unei agende comerciale europene benefice pentru cetățeni și operatorii economici, în special pentru IMM-uri.

”Politica UE în domeniul comerțului poate spori nu doar competitivitatea sectorului agricol comunitar, dar și stabilitatea și atractivitatea sa pentru noile generații de fermieri. Trebuie să ne promovăm nu doar produsele, ci și valorile. Identificarea unui echilibru corect si alegerea partenerilor potriviti pentru acordurile comerciale ale UE care includ sectorul agroalimentar reprezinta aspecte de maxima importanta”, a declarat Ștefan-Radu Oprea.

În contextul dezbaterii principalelor rezultate ale strategiei UE Trade for All, ministrul Oprea a amintit de Acordul de Parteneriat Economic UE-Japonia, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2019. „Prin Acordul de Parteneriat Economic UE-Japonia se pun bazele celei mai mari zone de liber schimb din lume, fiind eliminate majoritatea taxelor plătite anual de către întreprinderile din UE care exportă în Japonia, în valoare de 1 miliard de euro, precum și o serie de obstacole privind reglementarea”, a declarat ministrul Oprea, în intervenția sa.

În privința accesului pe piață al produselor agricole, acordul prevede eliminarea taxelor vamale pentru multe brânzeturi și pentru exporturile de vin, liberalizarea aproape integrală a comerțului cu carne proaspătă de porc, sporirea exporturilor de carne de vită din statele UE către Japonia și protejarea în statul nipon a peste 200 de produse agricole europene de înaltă calitate (Indicații geografice).

În marja evenimentului, Ștefan-Radu Oprea a discutat cu Comisarul UE Cecilia Malmström pe tema celor mai recente evoluții legate de agenda europeană de comerț.