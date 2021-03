Cea mai sexy concurentă de la ”iUmor”, de la Antena 1, Ștefania Costache, șochează. Tânăra, în vârstă de 34 de ani, a făcut public un episod alarmant, prin care a trecut în urmă cu un an. Ștefania, pe numele de scenă, Lolrelai, favorita lui Mihai Bendeac, a făcut acuzații cât se poate de grave la adresa unui medic stomatolog, care lucrează într-o clinică din zona Titan. La o consultație, acesta ar fi drogat-o, apoi ar fi dus-o în apartamentul lui, unde ar fi violat-o. Tânăra i-a făcut medicului dosar penal, depunând o plângere la Poliție pentru abuz și viol și, deocamdată, se așteaptă rezulatele analizelor toxicolgice de la IML, potrivit click.ro.

Șocantul episod dintre Ștefania Costache și medicul stomatolog C. a avut loc în urmă cu un an, dar dosarul încă bate pasul pe loc. Tânăra a povestit cu lux de amănunte ce i s-a întâmplat în seara zilei de 17 februarie 2020, când a mers în cabinetul medicului stomatolog.

„Îl cunoșteam pe acest medic, mă urmărea pe Instagram. M-a invitat la el la clinică. A insistat să ne întâlnim, să-mi vadă dantura. M-a așteptat în fața blocului, nu știu nici acum de ce am acceptat întâlnirea cu el. Am coborât în pijama, am fost la o pizzerie din vecinătate. Mi-a povestit de fetița, de soția lui. Am stabilit o întâlnire pentru detartraj, a fost ok, cu excepția faptului că nu avea asistentă. Apoi a insistat să-mi facă un air flow. Mă anunțase să nu mănânc și să nu vin cu mașina. A început să facă procedura, primul moment care a fost ciudat e că mi-a administrat foarte multă lidocaină. Am amețit un pic, după care a aplicat un gel anestezic roz, a pus din abundență. Aveam gust de oțet în gură. În declarația de la Poliție a spus că m-a pus să stau 4 minute cu gelul în gură. Când m-am ridicat de pe scaun nu puteam să stau în picioare. Cabinetul se mișca, calendarul de pe perete venea spre mine. I-am zis că plec singură de acolo. A fost ultimul moment când am fost conștientă. Ultimul meu flash era cu mine lângă policlinică, oamenii mă întrebau dacă să cheme salvarea. Eu vomitam. A venit el și a zis că sunt cu el. Apoi, m-am trezit dimineață la 9 la mine la mine acasă, când colega de apartament mi-a dat un recipient ca să urinez în el”, a povestit Ștefania Costache, la „Xtra Night Show”, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

