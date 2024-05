După un duel dur cu Zanni, Ștefania Ștefan a fost eliminată de la „Survivor All Stars 2024”. Pentru Click!, Ștefania Ștefan a mărturisit că știa că va pleca, a simțit asta, și abia aștepta să își vadă iubitul de care i-a fost extrem de dor pe tot parcursul competiției de la PROTV. Un lucru este sigur pentru ea de acum încolo! Nu mai vrea să plece de acasă și nu va mai participa pe viitor la Survivor!

Te așteptai să ieși din emisiune? Ți-ar fi plăcut să reziști mai mult?

Da, mă așteptam să ies, este o emoție care nu poate fi explicată și atunci când vine momentul tău să pleci, vei ști. Eu am știut că voi pleca încă din Consiliu și consider că nu are rost să mă gândesc dacă aș fi stat mai mult pentru că așa a fost să fie. Dumnezeu știe mai bine și le așează așa cum trebuie.

Ce ai făcut prima dată când ai ieșit din show?

Era foarte târziu când am ajuns la hotel și știam că trebuie să aștept până în următoarea zi după telefon, așa că m-am așezat frumos în pat și am mâncat o masă copioasă.

De ce ți-a fost cel mai dor din lumea ta? Și de cine?

Cred că deja știe toată lumea răspunsul la întrebare. Mi-a fost extrem de dor de iubitul meu, bineînțeles. El este lumea mea.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/stefania-stefan-eliminata-din-competitia-2362357.html