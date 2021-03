Scriitorul și analistul politic Stelian Tănase susține că problema cu demonstrațiile din ultimele zile față de restricțiile anti-COVID îi dă de gîndit. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Stelian Tănase a declarat: „Eu am fost la foarte multe mitinguri în ultimii 30 de ani. Aproape la toate. La astea nu m-am dus. Am impresia că e foarte tulbure agenda celor care acum protestează. La ce se referă ei atunci cînd strigă „Jos pandemia!”? Cînd strigă „Libertate, libertate!”, la ce se referă? Pentru că realmente nu înțeleg și sînt atent ca să pricep despre ce mesaj este vorba. Ceea ce înțeleg eu din chestia asta e că lumea este extrem de obosită, este exasperată, e cu nervii la pămînt. Mulți au avut foarte mult de suferit în urma pandemiei. Nu vorbescc numai de boli, dar și-au pierdut locurile de muncă, și-au pierdut puterea de cumpărare… Cred că după un an de zile de restricții, de trăitul ăsta în panică, în frică, în tot felul de interdicții, lumea e complet obosită”. Analistul politic a adăugat: „Eu cred că Guvernul ar trebui să fie mult mai atent la factorul psihologic. Numai este ca acum un an. Acum un an cu toții am acceptat fără crîcnim măsurile de protecție sanitară, considerîndu-le necesare. Era ceva față de nimic. Ceva care să ne apere, ni s-a spus. După un an de zile, lumea nu mai acceptă asta. A fost o bîlbîială între Iohannis, Orban, Cîțu, Arafat și alții, iar lumea privește cu foarte mult scepticism măsurile care se iau și logica lor. De pildă, a fost povestea cu închiderea piețelor, ceea ce a atras pierderea alegerilor de către liberali. Acuma e problema cu magazinele, că de ce se închid la ora 18.00 și nu la ora 20.00 sau la 22.00. Lucruri care sînt greu de acceptat, în timp ce anul trecut am acceptat să stăm în casă, să cumpărăm în funcție de vîrstă. Eu aveam vreo două ore să mă duc în colț să-mi cumpăr pîine”. Stelian Tănase a completat: „În ceea ce privește comunicarea, Guvernul e nul. Are o capacitate gravă de a comunica”.

