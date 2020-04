Reputatul scriitor și jurnalist, Stelian Tănase, a făcut într-o intervenție telefonică la Radio Top o serie de aprecieri asupra activității actualului ministru al sănătății, Nelu Tătaru, arătând că și-a căpătat o imagine bună prin faptul că ”vorbește pe bune, nu se răzgândește, nu trimite oamenii după semințe, este clar în ce spune, merge la fața locului, nu ne spune de la Palatul Cotroceni cum e România”. ”E într-un moment bun. Lumea apreciază ce face pentru că-l compară cu Costache care era un personaj foarte suspect dar s-a dovedit dubios. Mie la început mi-a plăcut. Am avut încredere știam că e un mare medic cardiolog, un mare chirurg, știam de la Tîrgu Mureș. După care s-a dovedit că o fi fost el un mare medic știe cu bisturiul dar cu politica e mai greu. Și nu i-a ieșit. Am înțeles că a fost și o problemă de afaceri, a fost și o problemă de conflict de interese și Orban a făcut bine că i-a cerut demisia și a găsit soluția asta cu băiatul ăsta Tătaru care se mișcă foarte bine până acum. Are o imagine am văzut și un sondaj cea mai bună imagine din Guvern. Lumea apreciază eforturile pe care el le face și faptul că vorbește pe bune deci nu se răzgândește, nu trimite oamenii după semințe,este clar în ce spune și merge la fața locului nu ne spune de la Palatul Cotroceni cum e România. Este într-un moment bun să de Dumnezeu să o țină așa să nu facă vreo gafă sau să nu-l porcăiască interesele obscure să zic așa de prin presă. Știți că se transmite de undeva de la Guvern nu știu ce dosar și îl porcăie imediat. Cam așa merg lucrurile timp de 30 de ani. Nu ar fi o excepție. Dar deocamdată Tătaru a fost o bună alegere din partea lui Orban. Să-l iei din provincie de undeva și să vezi cu câtă precizie se mișcă nu-ți vine să crezi. Când a învățat lucrurile astea? Unde le-a învățat?”, a spus Tănase. Întrebat dacă Nelu Tătaru poate deveni o locomotivă pentru PNL, răspunsul lui Stelian Tănase a fost tranșant. ” Ce cred eu..unul ca Tătaru, figurile astea de provincie care apar așa brusc pe firmament sunt halite de aparatul central de la București. Îl vor face repede în foi de viță dacă chiar devine locomotivă”.

