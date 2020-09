Analistul politic Stelian Tănase apreciază că PSD va pierde următoarele scrutine electorale după eșecul moțiunii de cenzură. Amintim că plenul reunit al Parlamentului nu a avut cvorum pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură iniţiată de social-democraţi. Într-o intervenție telefonică, la Radio Top, Stelian Tănase a declarat: „PSD este pe stângul rău de tot. Și va pierde alegerile din cauza asta. Nici nu se mai poate aduna ca să ducă o campanie electorală serioasă. Aici nu mai este Liviu Dragnea, nu mai este nu știu cine. Adică, partidul e scăpat de sub control. Pentru că ei l-au ales pe Marcel Ciolacu, dar nu-l susțin. Cam asta mi se pare mie. Așa se vede PSD-ul”. Analistul politic a mai spus: „La PSD e vraiște. Ciolacu nu are autoritate. Nu a fost în stare nici măcar să-și adune oamenii la moțiunea de cenzură. Că atâta s-a bătut tam-tam în preajma Congresului și la Congres. Aș spune că moțiunea de cenzură a fost depusă tocmai pentru a-l sprijini pe Ciolacu să ia puterea în partid. Adică, uite domnule, ne batem cu hidra liberală. Uite că nu a ieșit. El nu are suportul baronilor din partid. Nu e considerat un lider autentic și s-a ajuns la ce s-a ajuns”. Stelian Tănase a concluzionat: „Pentru PSD eșecul moțiunii de cenzură este unul de proporții și va avea afecte majore și la alegerile locale și la alegerile parlamentare”.