Radio Top: Domnule Tănase, cum se vede de la București ceea ce se întîmplă la Suceava?

Stelian Tănase: Prost. Cum să se vadă? În primul rînd, de la distanța asta lucrurile capătă asta o dimensiune halucinantă. Dacă eram vecini puteai să te uiți peste gard și puteai să zici: „uite, domnule; ce și cum”. Eram la scara 1:1 să zic. La distanța asta lucrurile capătă așa… mai ales că informațiile pe care le avem și care … sînt trunchiate, sînt jumătăți de adevăruri, sînt contradicții la tot pasul și nimeni nu ne spune de fapt povestea. Nu ne dă narațiunea. Ce s-a întîmplat, cine e responsabil? Cum se putea eventual ocoli, ce este de făcut acum? Este așa un fel de bulă care crește tot timpul fără ca să avem ce ne trebuie pentru a înțelege.

R T: Nu aveți senzația ca punînd reflectoarele doar pe Suceava e convenabil pentru autorități, pentru a nu răspunde pentru ceea ce se întîmplă, pentru că este o chestiune sistemică, la sistemul de sănătate mă refer.

S T: O, da.

R T: Și bîlbîiala asta cu măsurile economice. Punem reflectorul pe Suceava îl ținem acolo și lumea are ce să vadă.

S T: Cred că una din problemele acestei nenorociri care ne-a lovit, și nu numai pe noi, dar ne-a lovit, nu ne-a ocolit, este politizarea chestiunii. Este înduiușător, ca să nu spun revoltător, să vedem cîteva personaje care apar nocturn, așa, după lăsarea întunericurului, așa cum ne uitam la execuția lui Ceaușescu după miezul nopții. Ca să ne convingem că l-au prins, că l-au judecat, că l-au executat. Cam așa e și acum. Băieții ăștia ne dau întîlnire. Vorbesc de Vela și ceilalți, Arafat, chiar Orban cîteodată. După căderea nopții, parcă ar fi o conspirație. Nu înțeleg de ce nu se întîmplă în timpul zilei, iar dacă nu și-au terminat ședintele să ne anunțe a doua zi ce s-a întîmplat sau să dea un comunicat. Sînt atîtea mijloace acum pentru a face acest lucru. Ies în așa zise conferințe de presă și ne plictisesc.

Vreau să spun că lucrul pe care îl văd și cred că îl vede toată lumea este rivalitatea dintre purtătorii de cuvînt ai Guvernului, și ies la televizor, și nu numai ei, că și Iohannis e băgat în ciorba asta, și care tot ies să ne comunice niște lucruri. Tot timpul ne anunță, ne avertizează. Taie. Fac tot felul lucruri. Interzic. Dar nu are legătura cu noi, cei care ne uităm ca proștii și trebuie să ne supunem acestor măsuri, unele sînt și bune. Ei între ei, cum își iau fața, cum se contrazic. Să vă amintesc gogonata de săptămîna asta. A ieșit Iohannis și a zis că noi, bătrînii, cei de peste 65 de ani, să stăm în casă, nu mai avem voie să ieșim pe stradă. Ca să iasă Orban seara să zică „domnule, s-a auzit, s-a rostogolit informația că ar fi interzis pensionarilor s-a iasă pe stradă”. Nu e adevărat. Pot să iasă între anumite ore. Adică cum s-a rostogolit? A ieșit însuși președintele Romîniei, probabil că abia se sculase din somn, și i-au dat ăia să citească ceva și ne-a zis povestea asta că este interzis să ieșim din casă. Eu cum sînt în situația asta sînt foarte atent. Și televiziunea a dat în direct. Facebook-ul s-a umplut imediat de comentarii, agențiile de știri au dat imediat măsura. Și seara iese ca o zambilă Orban , mi-a fost și mila de el. El adună morții de obicei pe cîmpul de bătălie și să ne spună că nu, că nu se știe de unde a venit informația asta, s-a rostogolit așa prostește și noi n-am înțeles bine. Eu cred că noi am înțeles bine și ei nu au înțeles bine.

R T: A fost un balon de încercare?

S T: A fost o prostie, o bîlbîială, și de astea avem în fiecare zi. Trebuie să spun că aceste rivalități politice crează aceste contradicții, aceste bîlbîieli, creează o stare de îngrijorare, de teamă a publicului. Dacă ar veni un singur om, delegat de celula asta de criză, care nu știm ce componență are, se schimbă, … punem acolo un șef care zice facem, dregem.

Instituțiile abilitate să aibă reacție de la SRI, la Armată, Externe, etc., etc., Guvern și să ia niște hotărîri și să rămînă alea. Nu trebuie ca în fiecare zi să ne dea tot alte știri. Trebuie să ne uităm la televizor să vedem cu ce dracu ne-au mai blagostovit. Pe de altă parte, aș mai spune un lucru: aceste rivalități politice sînt din perspectiva alegerilor. Ce se întîmplă? Acești oameni legat de coronavirus au primit o tribună enormă, uriașă – televiziunile. Toată lumea se uită extrem de curioasă și extrem de interesată să vadă, și copiii ăștia se simt foarte bine să se vadă la televizor, să vorbească, să dea din ei, să iasă cu vorbele pe sticlă, se simt foarte bine, dar nu se iau în serios. Nu-și dau seama cît de gravă este relația, comunicarea care trebuie să fie în situație de criză între Guvern și populație și ies la televizor și ne spun tot felul de lucruri. Nu este în regulă. Acolo este un haos care generează un alt fel de haos.

R T: Domnule Tănase, cine conduce România în această situație de criză sau cine ar trebui s-o conducă?

S T: Ar trebui să fie o celulă de criză care ar trebui să numească un șef. Nu trebuie neapărat să fie președintele sau premierul, ci un tip căruia i se dau puteri extraordinare pe o perioadă limitată numai pe aceste chestiuni. Nu conducerea țări. Numai problema combaterii pandemiei. În mod normal cred, că șeful Guvernului ar trebui să fie, pentru că are resurse, are un aparat enorm, are bugetul pe mînă. Are MAI, are Armata, are școlile, are tot ce trebuie ca să combată. Iohannis e decorativ în povestea asta, am impresia că e gelos, iese tot timpul în față, ieri a ieșit cu un mesaj care nu avea nici un sens, putea să lipsească. Și poate să ne îmbărbăteze. Noi acum avem nevoie de informații și de decizii bune pe care să le cunoaștem și să le aplicăm.

R T: Vă referiți la mesajul de susținere pentru suceveni, cînd s-a transmis că este alături de suceveni, în condițiile în care Suceava a fost lăsată fără Spitalul Județean (unitatea medicală a fost transformată în spital COVID – n.r.)? Suceava nu mai are acum spital pentru tratamente de specialitate.

S T: Știu. Este o prostie. Ce s-a întîmplat acolo e o prostie. Au greșit de la început. Nu au fost atenți. Nu și-au luat măsurile și după aia au căzut în extrema cealaltă. Iohannis era obligat să facă acest mesaj, dar mesajul lui patetic de ieri pe care îl înțeleg așa … mai vărsăm o lacrimă, mai luăm simpatii de la public vedem în sondaje dar nu era cazul. Nu a ieșit să ne comunice un lucru anume de care noi să ținem cont. De pildă, dacă nouă, de exemplu, pensionarilor, nu are ce să ne comunice concret, e mai bine să nu iasă. Înțeleg patetismul, înțeleg că e îngrijorat ca Orban să nu îi ia fața sau Vela. Vrea să fie și el prezent pe scena asta să ia și el aplauze. Dar nu trebuie să se joace cu nervii noștri, cu răbdarea noastră. Avem griji, avem frică, poți să faci boala și ăștia încă nu au găsit leacul.

S T: Apropo de frică. Dumneavoastră sînteți un vechi om de televiziune, ați condus TVR. Sînteți de acord cu deciziile redacțiilor de a pune să curgă în bandă, în burtieră, non-stop, de dimineață pînă seara, indiferent de emisiune, informații cu numărul de morți, cu numărul de infectați?

S T: Nu sînt de acord dintr-un motiv foarte simplu. În primul rînd că inducem o stare de panică și noi avem nevoie acum de calm. În al doilea rînd, ar trebui să intervină numai atunci cînd dețin noi informații despre acest război nenorocit cu acest coronavirus. Noi știm că amîndoi, am lucrat în televiziune. Este o competiție pentru audiență. Acum se dă un război între televiziuni ca să înhațe audiență. Asta înseamnă contracte de publicitate, etc., etc. Deci să nu ne imaginăm niște jurnaliști neprihăniți care ies cu conștiință și răspundere, care doresc să ne informeze corect pe no,i publicul ăsta tîmpit. Ei se luptă pntru audiență și unii dintre ei pentru contractele lor, pentru salariiile lor. Să nu ne imaginăm o lume angelică, paradisiacă, în care lucrurile decurg cum trebuie. Este o competiție, este o afacere, deja pandemia asta a generat multe afaceri. Deja văd că și pe la Guvern încep să tropăie băieții ăștia deștepți și ar trebui să fie atenți. Ar trebui să fie atenți pentru că nu se știe cum poate să cadă Guvernul de la nu știu ce contract. Ar trebui să fie foarte atenți, mai ales din cauza urgențelor sînt înclinați să lase garda jos și să accepte contracte pe încredințare directă, măști, etc.

Mi-e teamă că niște băieți deștepți forfotesc pe la Palatul Victoria și pe la Cotroceni, prin diverse ministere și vor să se învîrtă. Și unii au și reușit deja, după părerea mea. Așa cum scrie și presa. Nu am alte informații, sînt închis în casă și citesc și eu ce pot.

R T: Domnule Tănase, pe scurt: deci politicienii umblă după voturi și afaceri, presa umblă dupa contracte. Asta e pe scurt.

S T: Audiența care aduce contracte mai bine plătite.

R T: Apropo de stat în casă, vă lipsesc în această perioadă lansările dumneavoastră de carte pe care le făceaţi prin ţară?

S T: Nu. Odată cu povestea asta m-am închis în casă și scriu o carte și sper ca în vară să o termin. Eram în urmă. Sînt foarte harnic, ritmul meu s-a dublat, sînt mult mai liber, nu mai trebuie să ies în oraș, nu mai am obligații, nu mai am nici ore, nu mai fac nici lansări, așa că stau acasă și lucrez și mă simt confortabil deocamdată. Nu știu ce se va întîmpla după ce termin cartea pentru că eu nu cred că pînă la vară se va termina cu… văd că unii optimiști se grăbesc să ne informeze.

R T: Și ultima carte pe care ați citit-o?

S T: Eu citesc tot timpul. Să vă dau un exemplu. Acum scriu ceva despre Regina Elisabeta II și prințul Filip. Și dacă mă uit la mine am trei teancuri de cărți lîngă mine, legate de Marea Britanie, istoria contemporană, depre Regina Elisabeta, prințul Filip, și citesc tot timpul pentru că trebuie să mă documentez. Cu toate cărțile pe masă.

R T: Cu toate cărțile pe masă: asul, popa, dama.

S T: Mai ales cu dama.

R T: Muzică ați mai ascultat, domnule Tănase?

S T: Ascult tot timpul. Pun la clculator CD-uri să-mi țină de fundal. Mă inspiră și mă calmează.

R T: Tot Beatles?

S T: Nu. Acum ascult Charlie Parker, se numește „Cool blues”. Asta mi-am scos acum din bibliotecă și după ce închei conversația cu dumnevoastră îi dau drumul.

R T: Atunci vă las să ascultați și…

S T: Vă doresc să țineți inima sus și să nu cedați, să nu fiți impresionați de calomnii și de prostii și să vă luptați acolo cu nenorocirea asta care ne-a lovit. Sîntem solidari.