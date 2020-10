Stevie Wonder a părăsit casa de discuri Motown Records după aproape șase decenii și a semnat cu Republic Records, informează contactmusic.com.

Autorul hit-ului ‘Superstition’ avea doar 11 ani când a început colaborarea cu Motown.

Pentru a marca noua sa colaborare cu Republic Records, starul a lansat două piese – ‘Where Is Our Love Song’ și ‘Can’t Put It In The Hands Of Fate’, marți, și se pregătește de lansarea unui nou album solo, ‘Through the Eyes of Wonder’.

Faimosul muzician a subliniat că, deși a părăsit Motown, nu exclude posibilitatea de a mai colabora cu ei pe viitor, chiar la proiectul lui – ‘Gospel Inspired by Lula’, pe care l-a anunțat în 2013.

Despre despărțirea de Motown – cu care a semnat în 1961 – Stevie Wonder a spus, în cadrul unei conferințe de presă; „Deși am plecat de la Motwon, nu voi părăsi niciodată această casă de discuri. Suntem în Detroit. Așa că, sunt sigur că mai putem face lucruri împreună. Poate voi face ‘Gospel Inspired by Lula’ cu Motown. Vom colabora noi cumva.”