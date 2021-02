Cântăreţul american Stevie Wonder a anunţat că se va muta în Ghana din cauza situaţiei politice din Statele Unite. Decizia acestuia este una definitivă, însă speră că Statele Unite ale Americii vor „putea zâmbi din nou într-o bună zi”, notează click.ro.

După cum a declarat într-un interviu în emisiunea jurnalistei Oprah Winfrey şi care va fi difuzat la CNN, decizia a fost luată.

Autorul celebrelor melodii „You Are the Sunshine of My Life” sau „I Just Called to Say I Love You” a subliniat că nu vrea să-i audă pe copiii lui că trebuie să implore pentru a primi aprecierea și respectul cuvenite, mai notează sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/stevie-wonder-decizie-radicala-renunta-la-viata-din-sua-si-se-muta-ghana-din