Standardele invatamantului din scolile din Elvetia sunt considerate destul ridicate, chiar si in comparatie cu restul Europei. In ceea ce priveste scolile publice si private, calitatea educationala este atat de similara intre acestea, incat doar 5% dintre cetatenii elvetieni aleg invatamantul privat. La nivel federal, educatia este supravegheata de Secretariatul de Stat pentru Educatie, Cercetare si Inovare (SERI). Cu toate acestea, majoritatea structurii scolii si a deciziilor sunt lasate atat la nivel institutional individual, cat si la nivel de municipii, desi guvernul elvetian inca stabileste bazele sistemului de invatamant.

Prin urmare, scolile au multa libertate in ceea ce priveste continutul curriculumului lor, atat timp cat acopera si standardele nationale obligatorii. Acest lucru permite studentilor elvetieni si straini sa primeasca o educatie de calitate la orice varsta. Desi varstele scolare variaza in functie de canton si de municipalitate, acestea sunt varstele generale ale elevilor si anii de scoala corespunzatori in Elvetia:

Gradinita 4-6 ani

Scoala primara 6–12 ani

Scoala gimaziala inferioara 12–15 ani

Scoala gimnaziala superioara 15-18 ani

Pe scurt, cateva repere importante despre invatamantul din Elvetia:

Scoala in Elvetia devine obligatorie atunci cand copiii implinesc sase ani.

In scoala publica, cursurile sunt predate intr-una din limbile oficiale ale cantonului.

Liceele elvetiene sunt separate in scoala gimnaziala inferioara si superioara; scolarizarea nu este obligatorie dupa scoala gimnaziala inferioara.

Multe scoli internationale din Elvetia ofera stiluri de predare alternative si diploma de bacalaureat international.

Scoala prescolara si primara – Primul pas catre educatie

Gradinita in Elvetia nu este obligatorie, cu toate acestea, aproape toti copiii elvetieni urmeaza scoala preprimara de cel putin un an. Toti copiii din Elvetia trebuie sa fie inscrisi la o scoala pana la implinirea varstei de sase ani. Scoala primara dureaza de obicei pana cand copiii au unsprezece sau doisprezece ani, dar durata exacta depinde de canton.

Deoarece Elvetia are patru limbi oficiale, clasele vor fi predate in limba regiunii – franceza, germana, italiana sau romana. In plus fata de limba lor regionala, copiii vor invata, de asemenea, o alta limba nationala a Elvetiei, impreuna cu programa lor de baza.

Invatamant secundar – Pregatirea pentru varsta adulta

Dupa ce copiii au terminat invatamantul primar, ei continua scoala gimnaziala. La sfarsitul invatamantului liceal, elevii trebuie sa sustina examenul maturitatii. Acest examen este necesar pentru a urma o universitate. Studentii care urmeaza o cale orientata catre vocatie vor primi o diploma profesionala la sfarsitul studiilor.

Liceele elvetiene sunt mai departe separate in scoala gimnaziala inferioara si superioara. Copiii care urmeaza scoala gimnaziala inferioara studiaza o gama larga de subiecte. Acestea includ, in general, limba lor regionala, o alta limba oficiala a Elvetiei, o limba straina (de obicei engleza), arta, muzica, matematica, geografie, istorie, stiinta, economie si sport, dar aici pot face si alte activitati precum diferite sporturi sau cursuri de sah.

Daca studentii doresc sa inceapa pregatirea profesionala dupa scoala gimnaziala, trebuie sa treaca un examen de admitere. Dupa ce studentii au terminat scoala profesionala aleg de multe ori sa continue studiile profesionale. Acestia pot continua sa invete meseria lor la o scoala tehnica sau la un colegiu profesional.

Scoli internationale din Elvetia

Daca copilul nu vorbeste limba regionala, va trebui probabil sa urmeze o scoala internationala. In Elvetia exista 44 de scoli internationale recunoscute de Grupul Elvetian de Scoli Internationale (SGIS). In afara de scolile membre SGIS, exista si o multime de scoli prestigioase internationale care nu sunt asociate cu o organizatie specifica.

Cele mai multe dintre acestea au un invatamant primar si secundar combinat, majoritatea acestor scoli oferind Diploma de Bacalaureat Internationala (IB). In plus, unele dintre aceste scoli internationale ofera diferite stiluri de predare – cum ar fi Montessori sau Kumon – precum si un curriculum elvetian, german, francez, japonez sau american.

Preturile variaza pentru scolile internationale din Elvetia iar de obicei sunt foarte scumpe. In medie, pretul anual este echivalent cu studiile universitare din SUA – cu taxe care depasesc 15.000 CHF si chiar in valoare de 40.000 CHF – pentru unele scoli.