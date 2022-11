Constructiile traditionale, din beton si structura metalica sunt un factor considerabil de poluare. Mai bine de 8% din emisiile globale de dioxid de carbon provin din industria cimentului, iar alte 8% provin din industria otelului.

De aceea, in contextul actual in care reducerea amprentei de carbon a devenit vitala, nu este de mirare ca inginerii, arhitectii si antreprenorii cauta si testeaza solutii noi pentru a construi ecologic. Ei sunt interesati atat de metodologie, cat si de materiale sustenabile, ieftine si de calitate pe care sa le poate folosi pentru a realiza spatii de locuit si de lucrat cat mai bune.

Cladirile inalte din lemn – o solutie inovatoare

Ultima tendinta inovatoare pare a fi cea a cladirilor inalte din lemn si deja au fost facute public doua proiecte indraznete in care se foloseste lemn si tamplarie lemn stratificat. Unul dintre acestea va fi in Elvetia, va avea inaltimea de 100 m si va fi realizata in intregime din lemn. Al doilea va fi construit in South Perth, Australia, va avea 183 m inaltime, dar va avea miez de beton, motiv pentru care este considerat un hibrid.

Glulamul – un material inovator

Daca ti se pare ca o cladire de 60 de etaje realizata in intregime din lemn nu este o constructie solida, sa stii ca nu esti singurul care gandeste asa. Ideea unui zgarie-nori din lemn este o idee bizara, cu atat mai mult cu cat lemnul este un material mai putin durabil decat betonul si otelul, poate fi afectat de clima si este si inflamabil.

Totusi, cele doua cladiri inalte din lemn vor fi realizate dintr-un material inovator numit glulam. Acesta este realizat din scanduri din lemn lipite sub presiune cu un adeziv rezistent la apa si imbinate cap la cap pana la obtinerea lungimii necesare.

Testele de performanta au dovedit ca structurile din gulam nu numai ca indeplinesc cerintele de rezistenta la foc, dar chiar le depasesc. Desi, in cazul unui incendiu, stratul de la suprafata va fi carbonizat, lemnul nu va arde.

Turnul hibrid in Perth

Numit C6, dupa simbolul carbonului si inaltimea sa care ajunge la 600 de picioare, turnul hibrid din Perth va fi prima cladire cu amprenta negativa de carbon din Australia. Cladirea va necesita in jur de 7.400 de mc de cherestea artificiala si va avea 245 de apartamente, gradini si facilitati pentru rezidenti.

Turnul din lemn din Elvetia

Numit Rocket & Tigerli dupa locomotivele care sunt produse in localitate, turnul din Elvetia va contine apartamente, magazine, un bar si un hotel si se estimeaza ca va fi finalizat pana in 2026. Proiectul este inovator si deschide usa catre constructia cladirilor inalte din lemn, dovedind ca acesta poate fi un inlocuitor natural al betonului.

Sunt inca multe semne de intrebare si voci sceptice care vorbesc despre eficienta si sustenabilitatea utilizarii lemnului in locul betonului si necesitatea de reimpadurire in mod masiv. Chiar si asa, este foarte posibil ca pe viitor aceste doua turnuri inalte din lemn sa nu ramana singurele proiecte, iar viitorul constructiilor sa se schimbe radical.