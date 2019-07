Faptul ca tehnologia a inceput sa fie din ce in ce mai avansata in ultimii ani nu mai este un secret. Tot mai multe dispozitive care sa mentina securitatea casei sau sa sporeasca confortul sunt achizitionate de cei pasionati de gadgeturi, dar si de cei care isi doresc un stil de viata diferit. Celebritatile nu sunt nici ele straine de aceste noutati. Tom Brady si Gisele Bündchen au dispozitive de securitate inteligente, John Travolta are o pista pentru flota avioanelor, iar Will Smith are propriul cod postal. Cei bogati si faimosi au inceput sa se intreaca si in cele mai recente tehnologii pe care pe unele dintre ele le-au dezvaluit si publicului.

Oprah Winfrey – casa dotata cu gadgeturi inteligente

Fiind una dintre cele mai bogate femei din lume era de asteptat ca aceasta sa aiba una dintre acele case inteligente pe care si le-ar dori oricine ar fi in postura ei. Casa ei pentru schi in valoare de 14 milioane de dolari din Telluride, Colorado dispune de toate tehnologiile pe care Oprah le-a dorit incepand de la o cada cu hidromasaj, un sistem home theater, o masina de spalat vase subterana, completata cu o masina de colectare a anvelopei. Insa casa cu cinci dormitoare are mult mai multe tehnologii incorporate.

Senzorii de alerta se pornesc atunci cand cineva ajunge in fata casei, in timp ce soseaua se incalzeste pentru a da zapada la o parte. Mai mult, plantele pot fi udate de la distanta. Majoritatea sistemelor din casa se spune ca sunt operate de gadgeturi controlate de la distanta.

Mark Zuckerberg – asistent virtual

Fondatorul Facebook se poate mandri cu tehnologia din propria locuinta unde a implementat un asistent virtual pe nume Jarvis dupa filmul Iron Man. Descoperit intr-un film de pe Facebook in care Zuckerberg arata ca se trezeste in aceleasi haine pe care le poarta in fiecare zi, Jarvis apare in locuinta miliardarului Silicon Valley si raspunde comenzilor de voce si text printr-o aplicatie special construita.

Butonul AI este folosit pentru a controla un sistem Crestron care are grija de lumini, usi, temperatura si functioneaza si cu Sonos si Spotify. Jarvis a fost programat sa invete lucruri utile, cum ar fi gusturile muzicale ale lui Zuckerberg si sa recunoasca comenzile.

Sofia Vergara – securitate si control vocal

Actrita a declarat ca doreste ca locuinta sa din Beverly Hills sa nu aiba cabluri prea multe. De aceea a optat pentru sisteme inteligente de acasa pentru a avea grija de securitate, dar si pentru divertisment. Actrita columbian-americana a spus ca intentioneaza achizitionarea de ecrane foarte mari in casa sa, nu numai pentru divertisment, ci si pentru a face Skype impreuna cu familia ei si de asemenea sa tina pasul cu adeptii sai de 9 milioane si Twitter.

In viitor, ea a spus ca ar dori un sistem care ar putea avea grija de alte treburi din jurul casei, inclusiv udarea plantelor. Totodata este un mare fan al controlului vocal, dar recunoaste ca Siri (asistentul vocal) se lupta cu accentul ei columbian. In cele din urma, ar dori sa achizitioneze un robot cu un accent englez, german sau scotian.

Bill Gates – tehnologii adaptate la oaspeti

Conacul lui Bill Gates din Washington,a durat sapte ani pana a fost construit in aceasta faza si a constat 63 de milioane de dolari. Locuinta imensa ofera incaperi obisnuite, dar si cu sisteme integrate, cum ar fi o biblioteca sau o piscina cu un sistem de muzica subacvatica.

In plus, in fiecare camera exista touchpad-uri pentru a controla iluminatul, temperatura si muzica. Oaspetii casei pot conecta dispozitivele la toate tehnologiile inteligente din casa. Ideea este ca setarile din fiecare camera unde se afla oaspetii se adapteaza preferintelor acestora chiar si in timp ce acestia se plimba prin casa.

Tamera Mowry-Housley – automatizare si coduri personalizate

Gospodaria renumitei Mowry-Housley functioneaza pe automatizarea Home Control4, ceea ce inseamna ca asistentii ei pot intra in casa folosind coduri personalizate, trimitand o notificare, astfel incat sa stie cand personalul este acolo. Tamera spune ca este atrasa de capacitatea de a-si verifica locuinta atunci cand este departe sau daca aude un zgomot in timpul noptii, folosind camere de supraveghere conectate. De asemenea, rosteste cuvantul „Goodbye” care poate fi folosit pentru a dezactiva totul atunci cand paraseste casa, fiind una dintre functiile ei preferate.