Vedetele autohtone au devenit consacrate cu un nume pe care nu îl au în buletin. Mai mulți artiști de la noi au devenit cunoscuți sub pseudonime, publicul neștiind că, în realitate, aceștia se numesc cu totul altfel. Printre ei: Nelu Ploieșteanu, Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu, Cornelia Catanga, Clejanii sau Vali Vijelie, notează click.ro.

Nelu Ploieșteanu (69 ani) se numește în realitate Ion Dumitrache, deși toată lumea îl știe după numele cu care s-a consacrat. Toată lumea îi spunea Ploieșteanu, iar Nelu venea de la Ion. Și pentru că erau mulți de ”Ion” în muzică, artistul a preferat să apară cu numele de Nelu alături de porecla de Ploieșteanu, conform sursei citate.

“Ciorcârlia” Maria Ciobanu (82 ani) a devenit celebră cu numele unui sat din Vâlcea. „Pe ea n-o cheamă Ciobanu în acte. Pe părinți îi chema Curea și Diaconu, iar ea și-a luat numele de la satul Ciobănești”, a dezvăluit, la un moment dat, dascălul Mihai Bădescu, unul dintre apropiații marii interprete. Deși în buletin ea apare ca Diaconu, Maria Ciobanu a preferat, la lansarea ei în muzica populară, să fie cunoscută sub numele de Ciobanu.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/stiai-cum-o-cheama-realitate-pe-maria-ciobanu-iata-numele-reale-ale-vedetelor