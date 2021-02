Statele membre sunt obligate să asigure punerea în aplicare a contorizării inteligente în temeiul legislației UE privind piața energiei în cel de-al treilea pachet energetic.

Statele membre s-au angajat să lanseze aproape 200 de milioane de contoare inteligente pentru electricitate și 45 de milioane pentru gaze până în 2020, cu o investiție potențială totală de 45 de miliarde EUR.

Până în 2020, era de așteptat ca aproape 72% dintre consumatorii europeni să aibă un contor inteligent pentru electricitate, în timp ce 40% vor avea unul pentru gaz.

În timp ce estimările costurilor variază, costul unui sistem de contorizare inteligent este în medie între 200 și 250 de euro pe client, oferind în același timp beneficii pe punct de măsurare de 160 euro pentru gaz și 309 euro pentru electricitate, împreună cu, în medie, economii de energie de 3%.

Doar 12 % din consumatorii casnici (8.735.575) au montat un contor inteligent la sfarsitului anului 2019 conform raportului ANRE.

Pana ajungem la cei 72% ce fac consumatorii ? finanteaza companiile de energie electrica care incarca facturile cu consumuri estimate fara a tine cont de consumurile anuale medii ?

Conform raportului Comisiei Europene din decembrie 2019 situatia in Romania privind montarea contoarelor inteligente este urmatoarea :

Numeric consumatori casnici 2017 Numeric consumatori noncasnici 2017 Numeric consumatori casnici – montat contor intelligent 2017 Numeric consumatori noncasnici – montat contor intelligent 2017 8.490.669 747.119 149.946 (1.7 %) 9.672 (1.3%)

Numeric consumatori casnici 2018 Numeric consumatori noncasnici 2018 Numeric consumatori casnici – montat contor intelligent 2018 Numeric consumatori noncasnici – montat contor intelligent 2018 8.490.669 747.119 415.493 (4.9 %) 26.713 (3.6%)

Mai jos tabelul cu instalarea contoarelor inteligente in fiecare stat membru pana in anul 2018 si estimarea cu montarea acestor contoare inteligente pana in anul 2020. Asa cum se observa si in grafic sunt tari care deja au instalat aceste contoare inteligente tuturor consumatorilor.

Chiar daca suntem membrii ai Uniunii Europene din pacate calitatea serviciilor nu se ridica la standarde europene si din pacate consumatorul roman este cel afectat, cel care trebuie sa suporte toate costurile suplimentare generate doar de neimplementarea legislatiei europene in termenele prevazute.

Degeaba exista legi in Romania, daca acestea nu sunt si respectate iar autoritatile cu atributii de control nu se concetreaza mai mult pe verificarea operatorilor economici din domeniu.

Consumatorii sunt obligati sa plateasaca facturile emise de catre furnizorii de energie electrica in care de cele mai multe ori sunt inserate consumuri estimate, mult peste consumul real ca si istoric al unui consumator. Pana la regularizare banii consumatorilor sunt utilizati fara drept de aceste companii furnizoare de energie electrica.

Oare este moral? Este legal?

“Suntem racordati la curent, adica energie electrica. Pare a fi un atribut de normalitate in secolul nostru, cu toate ca de multe ori si in multe localitati, mai ales cele rurale calitatea este foarte slaba, intreruperi frecvente, fluctuatii, dar din pacate inca multe localitati sau parti mici din localitati, au energie la o calitate mai slaba sau nu au energie electrica, si sunt inca in secolele trecute utilizind lampa. De cele mai multe ori consumatorii finanteaza companiile prin plata facturilor cu un consum estimat mult peste consumul real. Suntem cetateni europeni, insa nu avem servicii si produse la standard europene. Sper să ne trezim cu toții si operatorii din domeniu să fie mai responsabili iar autoritățile publice ale statului să își ducă la implinire menirea pe care o au în slujba cetățeanului.”, a declarat Sorin Mierlea, Președinte Infocons.