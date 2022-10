Atunci când mama ta este una dintre cele mai bogate femei din lume, în mod cert îți face orice capriciu, chiar dacă ai doar câțiva anișori. Stormi, fiica de patru ani a lui Kylie Jenner, a furat toate privirile la o plimbare pe străzile însorite din Beverly Hills, notează click.ro.

Kylie Jenner a fost văzută joi, bucurându-se de o plimmbare cu fiica ei de patru ani, Stormi, în Beverly Hills, Los Angeles. Starul Keeping Up With The Kardashians, în vârstă de 25 de ani, a ținut-o de mână pe fiica ei, Stormi, îmbrăcată în articole de firmă, din cap până în picioare.

Kylie a purtat o poșetă neagră, strălucitoare, pentru a ține câteva obiecte importante de care avea nevoie în timpul scurtei plimbări. Nici Stormi nu a fost mai prejos. Micuța a purtat o geantă din piele neagră BY FAR, disponibilă pe piață prețul de aproximativ 465 de dolari, potrivit click.ro.

Citește mai multe și vezi FOTO pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/stormi-da-moda-2210965.html