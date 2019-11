Stormzy a mprturisit că a refuzat șansa de a colabora cu Jay-Z la piesa lui și a lui Ed Sheeran, ‘Take Me Back To London’, pentru că nu a simțit că aceasta era „piesa potrivită” pentru ei.

Rapperul de 26 de ani a spus că, la sugestia lui Ed Sheeran, autorul hit-ului ‘Empire State of Mind’ ar fi putut colabora cu ei la noul lor cântec. „Eram cu toții în studio. Am dat peste un video cu mine și Jay-Z. Lucram în studioul de înregistrări la piesa ‘Take Me Back To London’. Scriam – eram eu, Ed Sheeran și Jay-Z. Înainte de faza aceasta, iubeam ‘Take Me Back To London’, pentru că eu credeam că vom fi doar eu și Ed. Dar Ed a spus ‘Sa se bage și Jay în asta.’ Mi-a luat capul foc. Jay-Z este cea mai mare inspirație a mea, eroul meu. Scriam cu spor la această piesă, iar el a oprit muzica dintr-o dată și a spus: ‘Spune-mi despre Londra, am nevoie de inspirație’. Eu și managerul meu i-am povestit depsre Londra, iar asta s-a transformat în cea mai puternică, frumoasă, minunată, extraordinară discuție din întreaga mea viață – de aici și video-ul de la Glastonbury. Am vorbit despre orice, despre cultura negrilor, despre comunitate, despre muzică, despre viața lui, despre viața mea – a fost cea mai tare conversație din viața mea. L-a sfârșit mi-a zâmbit, vorbeam de vreo oră probabil și mi-a spus: ‘Deci, ce părere ai despre cântec?’ Am vorbit fără oprire. I-am spus: ‘Ador cântecul ăsta, dar tu să fii pe el, se schimbă totul’. ‘Take Me Back To London’ cu mine și Ed este un lucru, dar acum că Jay-Z este la bord… L-am întrebat: ‘Crezi că este cântecul potrivit (pentru o colaborare)?’ Nu credeam că ăla e cântecul… simțeam asta în inima mea, în sufletul meu de muzician. Nu mă puteam opri din vorbit. M-am simțit foarte prost, pentru că mă gândeam: ‘Îți dai seama că îi spui ‘nu’ lui Jay-Z?’”, a povestit Stormzy, potrivit contactmusic.com.

Starul de 26 de ani a mai spus că Jay a fost „șocat” de refuzul său, însă „a înțeles pe deplin” motivul din spatele deciziei. „I-am spus ceva de genul: ‘Dacă nu mă întrebai asta, aș fi scris singur piesa și, probabil, l-aș fi făcut așa, dar acum că m-ai întrebat – nu. Știu cum merge asta, Domnule Z. Ești cel mai tare, cel mai ocupat om și poate nu o să mai am niciodată șansa asta, dar, cu mâna pe inimă îți spun, nu cred că acesta este cântecul potrivit pentru noi. Nu știu de ce îți spun asta ție, dar aceasta nu este piesa.’ Este cea mai tare poveste din viața mea. Dar să o luăm și pe cealaltă parte – Jay-Z a fost super mândru și super șocat și luat prin surprindere de tot ceea ce i-am spus. A înțeles, însă, pe deplin. Am vorbit despre asta și m-a făcut să mă simt mândru de mine. Am rămas gândindu-mă că sunt un idiot, dar am avut apoi ocazia să îl revăd și să vorbim și m-a făcut să înțeleg că sunt curajos pentru ce am făcut. Mi-a spus că nu i-a venit să creadă.”, a mai spus Stormzy în cadrul emisiunii „The Jonathan Ross Show”, conform sursei citate.