Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, anunță modernizarea unei noi străzi din municipiu, strada Brădetului. ”Onouă stradă a fost finalizată. Strada Brădetului, cea care face legătura între municipiul Suceava și comuna Ipotești, aceeași care duce și către zona de agrement Tătărași, a fost reabilitată cu un nou covor asfaltic. De asemenea, trotuarele au fost refăcute cu pavaj și încercăm, pentru un acces pietonal de dimensiuni adecvate, să continuăm lucrările și pe strada Izvoarele Sucevei, după ce rezolvăm problemele de proprietate a terenului, astfel încât, trotuarele să fie construite până la limita cu Ipotești”, a declarat Harșovschi.

