În municipiul Suceava va fi înființată o nouă stradă. Este vorba de strada Promenadei o arteră de circulație în lungime de 700 metri și lățime de 7 metri, având capătul de intrare

în partea de este, la o distanță de 350 metri de strada Energeticianului și 250 metri de str. Traian Vuia. Strada duce spre parcul cu funcțiuni de zonă de agrement, recreere și petrecere a

timpului liber pentru comunitate amplasat în lunca râului Suceava. Atribuirea denumirii de strada Promenadei respectivei artere de circulație se va aproba în ședința deliberativului județean din 30 iunie la propunerea primarului Ion Lungu.

