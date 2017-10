A doua zi a lunii octombrie a adus bucurie și nerăbdare pentru copiii care vin la Centrul Social ,,Maria Ward’’ din Rădăuți. Pentru cei mai mici a fost inaugurat locul de joacă din curtea centrului situat în Rădăuți. Finanțatorii care au contribuit la realizarea acestui proiect au venit tocmai din Franța ca să celebreze acest moment. În semn de mulțumire, copiii au pregătit un scurt moment artistic ce a cuprins cântece și dansuri tradiționale.

Fabri Laurent, de la Asociația Graines de Joie, a declarat că „lucrăm cu Centrul Social Maria Ward încă din 2009. Am contribuit la amenajarea centrului iar în 2014 am ajutat financiar la construirea terenului de sport. În completarea proiectului mai trebuia un spațiu de joacă pentru cei mai mici, lucru care s-a materializat acum. Implicarea noastră în activitatea centrului se datorează felului în care este gestionat acest loc și seriozitatea cu care este administrat centrul social.



În același timp, Cecile Vic, reprezentanta Fundației Air France, a spus că „finanțăm mai mult de 80 de proiecte pe an în lumea întreagă iar România face parte din țările în care Fundația Air France intervine. Când am venit în România am constatat imediat seriozitatea cu care personalul se ocupă de acest loc și am remarcat numărul mare de voluntari care se alătură activităților pentru copii. Însă când vizităm familiile, ne dăm seama și mai mult de importanța în comunitate a activității acestui centru.

Partenerii francezi se implică foarte mult la nivel comunitar și sunt foarte receptivi și sensibili la nevoile copiiilor din Rădăuți aflați în dificultate. Colaborarea dintre Centrul Social ,,Maria Ward’’ și asociațiile din străinătate este, în fapt, o prietenie”.

Ea a adăugat că „am speranța pe viitor că multe persoane dar și administrația din municipiul Rădăuți vor fi sensibile la această realitate, și anume situația copiiilor proveniți din familii greu încercate de soartă. Pe lângă cele două asociații franceze, ne mai ajută o asociație mică din Italia și una din Germania, însă ne dorim ca și comunitatea locală să fie receptivă la nevoile copiilor. Pentru a le putea oferi servicii de calitate celor mici și familiilor lor, e nevoie de implicarea profesioniștilor astfel încât rezultatele să fie pe măsură. a menționat Sora Felicitas”.



La Centrul Social de zi „Maria Ward”, la Rădăuţi, sub coordonarea surorilor din Congregatio Jesu, a personalului angajat specializat, cărora li se alătură elevi şi profesori voluntari, se oferă ajutor pentru copiii proveniţi din familii cu posibilităţi reduse. Cei mici beneficiază de ajutor la efectuarea temelor şi a sarcinilor şcolare, primesc rechizite, un supliment alimentar zilnic şi ocazional un pachet alimentar pentru familie; educaţie igienico-sanitară şi materiale de igienă personală; asistenţă medicală şi suport financiar pentru achiziţionarea tratamentului medical; orientare profesională şi asistenţă socială acordată familiilor lor; programe cultural-educative şi activităţi de formare civică cu caracter ecologic; logoterapie, terapie şi consiliere social. Activităţile se derulează, din 2014, într-un spaţiu modern, o clădire nouă cu diverse facilităţi ce a fost construită într-un singur an, prin sprijinul Holzindustrie Schweighofer.