Astăzi, la prînz, a fost inaugurat ștrandul modernizat din cartierul sucevean Ițcani, în urma unei investiții în valoare de 3 milioane de euro. Banii au fost asigurați din bugetul local. La eveniment au fost prezenți primarul Ion Lungu, viceprimarii Teodora Munteanu și Lucian Harșovschi, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, deputatul Ioan Balan și consilieri locali. Primarul a apreciat că firmele constructoare „Conbucovina” și „Loial” și-au făcut foarte bine treaba și a fost felicitat pentru investiție. În zona ștrandului există o parcare cu aproximativ 100 de locuri. De asemenea, Ion Lungu a afirmat că linia TPL 5 de Ițcani nu va mai circula din 20 în 20 de minute, ci din 15 în 15 minute. Pe 1 și 2 iunie, intrarea la ștrand va fi liberă. Apoi, tarifele de acces vor fi de 20 de lei pentru adulți, de 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari și de 5 lei pentru copii. Ștrandul cuprinde trei bazine încălzite: unul de 1.290 de metri pătrați cu două tobogane pentru adulți, unul de 420 de metri pătrați pentru copii cu 3 tobogane și un altul cu apă sărată, de 240 de metri pătrați. Încălzirea apei se va face cu 84 panouri solare, iar în completare se va folosi centrala pe gaz metan. În incinta ștrandului a fost amenajat un spațiu de unde se pot cumpăra înghețată și răcoritoare.

