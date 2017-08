Ștrandul de la Ițcani, care la ora actuală nu este funcțional, ar putea fi redat circuitului de anul viitor. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în ședința de Consiliu Local din 31 august va promova un studiu de fezabilitate pentru modernizarea ștrandului, iar investiția este estimată la un milion de euro. El a mai spus că bazinele de înot vor fi descoperite și dotate cu instalații de încălzire. De asemenea, vor fi amenajate locuri de joacă pentru copii. Primarul a menționat că dorește ca ștrandul de la Ițcani să fie deschis șase luni pe an, din 1 mai și pînă pe 31 octombrie. În februarie, Consiliul Local Suceava a aprobat rezilierea contractului de asociere încheiat cu firma care administra ștrandul. Decizia s-a luat după ce firma a intrat în insolvență.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating