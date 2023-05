Ștrandul din cartierul Ițcani al municipiului Suceava se va deschide oficial în data de 31 mai, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus că în zilele de 1 și 2 iunie intrarea la ștrand va fi liberă. ”Am luat autorizația de la DSP. Totul este în regulă. Sper ca sucevenii să aprecieze investiția. Eu zic că a ieșit un lucru bun acolo. Deocamdată apa o încălzim de la panourile fotovoltaice dar când vom pune în funcțiune centrala pe gaz metan o să putem încălzi apa de la această centrală să face o temperatură a apei de 28-29 de grade să fie bună de făcut baie”, a declarat Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating