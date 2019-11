Perioada Sarbatorilor de iarna nu e potrivita doar pentru pregatirea de concediu si relaxare, ci si pentru cresterea afacerii. Acum, ai mari sanse de a-ti creste vanzarile, mai ales daca serviciile sau produsele pe care le vinzi se adreseaza companiilor, ci publicului larg. Decembrie e perioada in care noi toti suntem in cautare de cadouri si suntem dispusi sa cheltuim sume mai mari pentru a le face surprize placute persoanelor dragi noua.

Daca si tu vrei sa profiti de aceasta perioada, iata cateva sfaturi si strategii.

Opteaza pentru un mix de elemente de promovare

Vrei sa fii pelista lui Mos Craciun? Atunci promoveaza-te intens inainte de Sarbatori. Asigura-te ca optezi pentru un mix de elemente de promovare, pentru a atinge un numar cat mai mare de persoane cu obiceiuri diferite. Iar daca promovarea iti aduce beneficii suplimentare, cum ar fi vizibilitate si link-uri pentru SEO, poti spune ca strategia ta va atinge mai mult de un obiectiv.

Te-ai decis sa te promovezi in luna decembrie? Vezi daca ti se potriveste si tie oferta de Sarbatori.

Mergi pe emotii pozitive

Oamenii asociaza sarbatorile cu momentele placute si fericite petrecute cu familia, iar acest lucru poate fi de un real ajutor pentru campania ta de marketing. Utilizeaza culorile si simbolurile de sarbatoare pentru a-ti prezenta produsul in cea mai favorabila lumina si a trezi emotiile pozitive ale cumparatorilor. Acum este mai usor ca oricand sa faci marketing!

Consumatorii folosesc retelele de socializare pentru a se inspira in perioada sarbatorilor. Fii si tu acolo!

In perioada sarbatorilor utilizatorii incep sa foloseasca social media si pentru a cauta cele mai bune idei si oferte de cumparaturi. Statisticile arata ca 15% dintre cumparatori apeleaza in timpul sarbatorilor la Facebook pentru inspiratie, motiv pentru care campania ta de marketing de pe social media va fi mai bine vazuta decat in restul anului. Deci nu uita de promovarea pe Facebook cand vine vorba de campaniile tale de Sarbatori.

De sarbatori iti poti creste numarul clientilor

In perioada sarbatorilor ai sanse mari sa fii cautat de clientii mai vechi, dar si de noi clienti. Statisticile arata ca acum traficul de consum creste cu 150%, ceea ce inseamna un numar mare de potentiali clienti. Insa, daca nu iti faci un marketing special de sarbatori, poti scapa ocazia.

Ai sansa de a face lucruri benefice pentru comunitate

Sarbatorile sunt momentul in care cu totii devenim mai buni, ele fiind oportunitatea excelenta de a face un bine pentru comunitate. Asociaza-te intr-un parteneriat pentru o cauza nobila alaturi de alte organizatii si firme. Daca o faci bine si in spiritul sarbatorilor, nu numai ca te vei simti mai bine, dar vei avea sansa sa iti cresti vanzarile si sa iti construiesti o imagine pozitiva, oamenii asociind afacerea ta cu generozitatea si daruirea.