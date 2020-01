Pentru a facilita gestionarea cladirilor si a creste timpul de functionare a ascensoarelor, Thyssenkrupp Elevator introduce pachete de servicii digitale MAX. Astfel, implementarea pachetelor MAX Plus, MAX Pro si MAX Premium, garanteaza niveluri diferite de protectie a serviciilor de intretinere predictiva in timp real, asigurand un management mai inteligent si mai sigur al cladirilor.

Peste 82.000 de ascensoare din America de Nord si 128.000 de ascensoare din intreaga lume sunt in prezent sustinute de platforma MAX IoT si orice firma administrare bloc sau cladire ia in vedere implementarea pachetelor.

Beneficiile celor trei pachete noi MAX

Incepand cu data de 15 ianuarie 2020, Thyssenkrupp Elevator a introdus trei pachete de abonamente digitale MAX, platforma sa de monitorizare bazata pe cloud. Ele sustin activitatile de intretinere predictiva si permit tehnicienilor sa detecteze defectele sau problemele inainte de agravarea lor. Astfel, ei pot interveni in timp util pentru a inlocui piesele si componentele cu potentiale defecte sau probleme, prevenind oprirea ascensorului.

Scurta istorie a sistemul MAX

Thyssenkrupp Elevator a instalat MAX inca din 2015 pe mai mult de 82.000 de ascensoare din SUA si 128.000 de ascensoare in 10 tari din intreaga lume. Sistemul colecteaza de atunci date despre componente, sisteme si performante, ajutand proprietarii si managerii de cladiri sa creasca durata de functionare si perioada de viata a ascensoarelor si a scarilor rulante.

In urma cu cinci ani, cand a fost lansat MAX, nici nu se auzise de IoT (Internet of Things) in industria ascensoarelor. Dar era nevoie de solutii inteligente pentru constructii, iar un sistem de intretinere predictiva avea sa revolutioneze industria serviciilor ascensoarelor.

Cu ce vin in plus noile pachete MAX

MAX Plus, MAX Pro si MAX Premium ofera trei niveluri de servicii de echipamente mai inteligente. Ele permit proprietarilor si managerilor cladirilor sa realizeze operatiile de constructie mai consistente si mai fiabile dupa cum urmeaza:

MAX Plus ofera managerilor de proprietati actualizari in timp real a starii ascensoarelor si a modelelor de trafic.

MAX Pro permite tehnicienilor sa ia masuri imediate atunci cand este detectata o defectiune a echipamentului si reduce timpul de oprire a acestuia.

MAX Premium include monitorizarea starii de sanatate a echipamentului si planificarea predictiva pentru recomandari menite sa previna defectiunile.

Fiecare pachet include conexiunea IoT la un antrenor virtual MAX si accesul prin portal web catre o aplicatie mobila Android sau iOS. De asemnea, utilizatorii se pot inscrie pentru a primi notificari prin e-mail. Informatiile obtinute prin intermediul sistemului de invatare automata a MAX sunt trimise pe dispozitivul mobil al unui tehnician impreuna cu o solicitare de service. Acest lucru permite diagnosticarea si realizarea de reparatii mult mai rapide si mai eficiente.

Statisticile de trafic, starea in timp real si alertele de defectiuni sunt o parte din cele trei pachete de servicii, in timp ce expedierea raspunsurilor automate este disponibila doar in pachetele Pro si Premium.

Oferta de monitorizare a echipei MAX este exclusiva pentru pachetul Premium. Functia de monitorizare include o echipa de experti care efectueaza reviziile regulate ale ascensorului unei cladiri, analize predictive si alte statistici relevante. Urmeaza ca echipa sa ofere recomnadarile necesare pentru a maximiza timpul de functionare si a mentine traficul unei cladiri in miscare cu maxima eficienta.