Cca 20% – 30% dintre comenzile magazinelor online au loc in ultimele doua luni din an. Atat Black Friday, cat mai ales Sarbatorile de iarna le aduc afacerilor online profituri frumoase. In conditiile in care comertul s-a concentrat in online din cauza pandemiei, cresterea poate fi cu atat mai mare in acest an. Tocmai de aceea e nevoie sa stii cum sa iti gestionezi afacerea pentru a profita de cea mai buna perioada din an.

Asadar, iata cum iti pregatesti afacerea pentru cea mai buna perioada din an.

Atrage atentia potentialilor clienti

Daca vrei sa cresti si tu numarul de comenzi in perioada Sarbatorilor, creeaza o atmosfera de sarbatoare pe toate paginile asociate business-ului. Poti adauga o caciula de mos, un bradut sau un glob logo-ului pe care il folosesti pe site si pe retelele de socializare si, de asemenea, poti oferi discount-uri sau cadouri zilnice.

Poti folosi si un countdown personalizat, care sa le atraga atentia vizitatorilor asupra numarului de zile care au mai ramas pana la Craciun si ca trebuie sa se grabeasca cu alegerea cadourilor pentru cei dragi.

Promoveaza, promoveaza, promoveaza

Consideri ca magazinul tau e gata pentru a vinde? Degeaba oferi cele mai bune produse si la cele mai atractive preturi daca nimeni nu stie de existenta lui si daca nu comunici asta. Fara promovare, magazinul tau online nu va fi gasit decat de o mica parte dintre potentialii cumparatori sau chiar deloc, daca site-ul e foarte nou.

Asadar, daca vrei sa iti cresti sansele de a vinde, acum e momentul sa promovezi intens. In functie de specificul afacerii tale, ai putea folosi campanii de promovare pe facebook sau google ads, care iti pot aduce rezultate frumoase si foarte repede.

Angajeaza, daca e necesar

Ai grija ca perioada marilor vanzari sa nu te prinda nepregatit. Daca stii ca in anii anteriori nu ai facut fata comenzilor si ai avut nevoie de mai multi oameni, ia in calcul pentru acest an sa ai numarul de angajati necesar unei bune desfasurari a activitatii.

Recomandari de produse in functie de cel care va primi cadoul

Nu toata lumea are inspiratie cand vine vorba de cadouri, asa ca ajuta-i tu pe utilizatori sa aleaga cadouri potrivite si inspirate pentru apropiati. Creeaza categorii speciale de Craciun, in care sa ai cadouri potrivite pentru sotie, sot, mama, copii etc. In plus, acum e momentul sa le trimiti abonatilor tai si articole utile scrise special pentru aceasta ocazie, care sa contina recomandari de produse.

Un produs pe zi pe retelele sociale

Fa mici postari cu recomandari de produse pe care sa le postezi pe retelele de socializare. Creeaza mesajul astfel incat sa ajunga la inima utilizatorilor, care, cu siguranta, sunt mai generosi in aceasta perioada si mai dispusi sa cheltuie pentru a-i vedea fericiti pe cei dragi.

Foloseste postari glumete cand vine vorba de copii nazdravani, pline de romantism atunci cand recomanzi produse destinate partenerei/partenerului si pastreaza un ton pozitiv, optimist. Asta e ceea ce cauta clientii tai in aceasta perioada.

Pregateste-ti produsele

Daca nu le produci chiar tu, asigura-te ca producatorii cu care lucrezi nu vor intampina probleme in livrarea produselor si nici nu vor modifica preturile. Trebuie sa fii sigur ca nu vei avea surprize neplacute chiar atunci cand ai avea cele mai mari sanse sa vinzi mai mult.

Nu uita de livrare

Asigura-te ca livrezi prin intermediul celor mai bune firme de curierat. Daca ai deja experienta anilor trecuti iti va fi mai usor sa prevezi care vor fi problemele pe care le poti intampina in acest an. Poti sa te gandesti la o colaborare cu mai multe firme de curierat, pentru a te asigura ca, daca ceva nu merge bine, ai alternative.

