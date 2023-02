Străzile și trotuarele din municipiul Suceava vor fi spălate, după ce s-au umplut de noroi. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi, într-o emisiune la Radio Top. El a declarat: „Va trebui să spălăm mai mult străzile. Sunt prognozate temperaturi pozitive, vom încărca cisternele cu apă, vom spăla și vom strânge zăpada înnegrită. Zăpada de pe trotuare nu are cum să fie albă, din moment ce vorbim de mașini care trec. S-a folosit multă sare și toată mizeria de pe mașini se transmite pe trotuare și pe zăpadă”. Viceprimarul Harșovschi a mai spus că din discuțiile purtate cu specialiștii Agenției pentru Protecția Mediului a rezultat că în Suceava se stă bine din punct de vedere al poluării și a adăugat: „Avem stații de monitorizare a calității aerului în diferite puncte din oraș și se înregistrează niveluri scăzute pentru praf. De exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute, în centru era nivelul I, unul bun”.

