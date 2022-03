Verzii suceveni critică actuala putere pentru că a adus țara într-o situația economică deastruoasă și le transmite guvernanților ”să scoată România de la amanet”.

”Partidul Verde filiala județeană Suceava spune răspicat și tare: scoateți România de la amanet! PSD și PNL ne vând viitorul. Într-o singură lună datoria externă totală a României a crescut cu aproape 3 miliarde de lei/ total: 137 miliarde de euro. Dacă în ianuarie 2021 am avut excedent 9 milioane de euro la contul curent al balanței de plăți, după un an avem un deficit de 815 milioane de euro. Investițiile nerezidenților în România s-au prabușit fiind cu cca 35 % mai mici decât la momentul ianuarie 2021. Statul se împrumută la cele mai mari dobanzi din ultimii 10 ani fiind nevoit ca la fiecare 100 de lei încasați la buget să se mai împrumute de 30 de lei. România se împrumută la bobânzi aproape duble, comparativ cu aceiași perioadă din 2021. Dacă în februarie 2021 țara noastră accesa împrumuturi cu o dobândă de 2,62%, la finalul anului 2021 acesta a crescut la 5,37%, în prezent fiind de 5,50 %. Cehia, de exemplul, se împrumută cu 2,62%, Bulgaria cu 0,44%, iar Danemarca 0,08%. Partidul Verde filiala județeană Suceava cere actualului guvern să-și pună demisia sau să găsească anumite soluții pentru a ajuta România să scape din ”ghearele amanetului”, a transmis liderul județean al Partidului Verde, Dan Acibotăriță.