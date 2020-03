Colegiul Medicilor Suceava a remis un comunicat de presă în care arată ”că este profund îngrijorat de situaţia dezastruoasă din , situaţie care se agravează de la o zi la alta. ”Insistăm şi rugăm toţi factorii decizionali să adopte cât mai urgent măsuri pentru echilibrarea activităţii din toate secţiile spitalului. Ar fi necesară o secţie U.P.U COVID.

Pentru a întări cele afirmare, redăm mesajul unui medic din Spitalul Judetean Suceava:

„Vă rog din suflet, faceţi ceva. La Spitalul Judetean Suceava este haos. Ce se întâmplă astăzi la Suceava nu e un accident. Se poate extinde. Avem nevoie de unitate U.P.U COVID. Avem nevoie să aducem lucrătorii sanitari înapoi în spitale. Trebuie ordonanţă de urgenţă prin care cei din domeniul sanitar, negativi să fie aduşi la muncă. Să fie reţinuţi la domiciliu numai cei pozitivi şi simptomaticii. Revolvaţi problema cât mai repede!! Timpul curge în defavoarea tuturor. AJUTOR!!”, se spune în comunicat.