Un copil de 3 ani din satul Ivancea, raionul Orhei, Republica Moldova are nevoie urgentă de ajutor financiar pentru a se trata de o boală gravă care îi afectează neuronii motori. Familia și voluntarii din Republica Moldova au demarat o campanie de strângere de fonduri. Copilul are nevoie de 2,1 milioane de dolari iar până acum s-au adunat 32% din suma necesară. Redăm integral mai jos mesajul Ioanei Pavel voluntar angajat în acțiunea de strângere de fonduri.

”Numele este Pavel Ioana și sunt voluntara în lupta pentru viata a micuțului Mihăiță. Vă rugăm din suflet sa ne ajutați sa facem povestea lui Mihăiță cât mai cunoscută, și astfel sa îi putem dărui o copilărie frumoasă.

Cât valorează o viață? Pentru Mihăiță, prețul a fost stabilit la suma colosală de 2,1 milioane de dolari. Dă-i șansa la o viață sănătoasă! Îți facem cunoștință cu Mihail Reaboi sau Mihăiță, cum îi spun părinții, un băiețel de 3 ani din satul Ivancea, raionul Orhei. Era un copilaș normal – vesel, plin de energie, care iubește să se joace. Până când corpul lui a decis să nu îl mai asculte. După o perioadă de încercări în a face primii pași, „piciorușele lui Mihăiță nu au mai dorit să meargă”. După o serie continuă de investigații, familia Reaboi a primit o veste cruntă: Mihăiță suferă de Amiotrofie Spinală Tip 2 (AMS-2). ”Mi-a fugit pământul de sub picioare… Căutând pe internet informații despre diagnostic, am rămas fără voce – este o boală genetică incurabilă, care afectează neuronii motori și îi face pe copii imobilizați la pat. Oricând poate face stop cardio-respirator. Atâta durere nu am mai simțit vreodată.” Copiilor care sunt victimele acestei boli le slăbește sistemul muscular, până când nu mai pot să meargă sau să își susțină capul. Fără tratament de specialitate, acest diagnostic este fatal. În timp ce Natalia Reaboi, mama lui Mihail, salvează vieţi 24 din 24 de ore, activând în calitate de agent sanitar la Punctul de Asistenţă Urgentă din Brăneşti, acum ea este cea care are nevoie de ajutor. Mihăiță poate fi salvat! În timp, neuronii motori ai copilului au început să cedeze, iar el și-a pierdut abilitatea de a merge sau de a sta în picioare singur. Micuțul este supus multor ore de tratament zilnic. Există însă un mod de a se vindeca. Se numește terapia Zolgensma și costă 2,1 milioane de dolari, doar că trebuie făcută URGENT! Primul pas e întotdeauna cel mai greu. Părinții lui Mihăiță au reușit să strângă aproape 32% din suma necesară.

Mai jos va atașez numărul meu de telefon, dacă doriți sa ne ajutați.

0735 075 397