Medicul veterinar, Petrea Dulgheru, cunoscut militant liberal și fost șef al Direcției Sanitare Veterinare Suceava a condus și în acest an Solia Cetății de Scaun a Sucevei la manifestările de Ziua Națională de la Alba Iulia. Cuvântul său a reprezentat de fapt un strigăt de disperare față de situația actuală în care se află țara, țară care în opinia sa a ajuns o societate pe acțiuni condusă de trei acționari PNL, PSD și UDMR ”care în cei 30 de ani au adus țara în situația actuală”.

”Noi moldovenii plîngem pentru frații noștri și credem că odată România și Moldova vor fi iar ca în 1918. Acum doi ani am spus de pe acest platou că la 101 ani de la Marea Unire, avem ca și atunci un președinte neamț și un guvern liberal. Am crezut că vor fi patru ani de înțelegere de bună guvernare cu cei de la București nu vor face ca predecesorii lor, că vor îndrepta lucrurile și va fi bine. Au început bine, dar după câteva luni a intrat dihonia între ei și totul s-a destrămat. Acum România este o societate pe acțiuni condusă de trei acționari: PNL, PSD și UDMR care în cei 30 de ani au adus țara în situația actuală. Solia Cetății de Scaun a Sucevei le transmitem acestor acționari cu doctrine și interese diferite să lase la o parte orgoliile și interesele să repare ce au stricat până acum. Le dorim o guvernare lungă și bună în interesul românilor și a României. Noi moldovenii visăm ca autostrăzile care leagă Suceava și Cernăuțiul, Iașul și Chișinăul de Ardeal și de București să devină realitate nu doar promisiuni și vorbe goale. Dorim ca Moldova să nu fie abandonată cum a fost până acum. Domnule președinte am avut mare încredere în dumneavoastră, aveți de condus România cu o coaliție împotriva naturii aveți o misiune grea să nu-l dezamăgiți pe Ferdinand Întregitor să fiți un bun român”, a transmis Dulgheru.