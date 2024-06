Are doar 5 ani și un zâmbet năstrușnic. Ștefania râde, se joacă, desenează și, la prima vedere, pare un copil perfect sănătos. Însă aparențele înșală. Micuța din județul Suceava are inimioara “găurită” și trebuie operată de urgență. Cu toții o putem ajuta cu un donând 2 euro cu un simplu SMS la 8848.

Ștefania spune despre ea că are inima “obosită”. Este cu siguranță un cuvânt mult mai ușor de reținut decât diagnosticul pus de medici: insuficiență cardiacă de clasa I NYHA, canal arterial persistent stânga-dreapta, canalul arterial persistent fiind de 3mm.

Pentru această afecțiune medicii au recomandat monitorizare, în speranța că acea gaură mică din inimă se va închide de la sine. Totuși, la Iași, fetița a fost pusă pe o listă de așteptare pentru operație.

„Până acum am umblat la foarte multe spitale dar degeaba. Am așteptat până la vârsta de patru ani pentru că ni s-a spus că s-ar putea să se închidă și nu s-a închis. Din ce în ce crește, la ea se agravează. A început să I se înfunde și o valvă în partea plămânului”, mai spune mama Maiei, Ionela Lavinia Cherar.

Cu boala în proces de agravare, părinții Maiei au luat iar drumul Iașiului. La ultima investigație, vestea nu a fost deloc bună. „Ni s-a spus că în 3-6 luni ea trebuie rezolvată, trebuie operată. E o nevoie urgentă pentru operație! îmi spune: mami, mie nu-mi mai bate inimioara”.

În câteva zile, Maia și alte patru fetițe au șansa să fie operate în misiunea umanitară cardiopediatrică de vară de la Spitalul Clinic Sanador. Chirurgul pediatru Petru Liuba va veni special din Suedia special pentru a le opera. Acestuia i se va alătura echipa Centrului de excelenţă în chirurgia cardiovasculară condusă de prof. dr. Victor Costache, directorul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR.

„Cei care vor să ne ajute… puteți trimite un SMS la 8848, cu 2 euro. Poate pentru voi nu înseamnă nimic dar pentru noi înseamnă să ne salvăm copilul, adică fetița noastră să fie bine”, este rugămintea mamei Maiei.

Puteți dona printr-un SMS de 2 EURO la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal.

Conturi Fundația Mereu Aproape

CIF 18212553:

Cont in lei: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

Cont in Euro: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

Cod SWIFT: BTRLRO22