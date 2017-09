Dispeceratul pompierilor militari suceveni a fost anunţat prin 112, sâmbătă după-amiază, despre un accident care a avut loc în satul Soloneţ, din comuna Todireşti. Un bărbat, în vârstă de 36 de ani, care conducea un tractor cu remorcă, s-a răsturnat la un moment dat şi a fost prins sub utilajul agricol. Localnicii aflaţi în zonă au sărit în ajutorul său şi l-au extras de sub tractor.

La faţa locului s-a deplasat modulul SMURD al Detaşamentului de Pompieri Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (terapie intensivă mobilă). Din cauza drumului inaccesibil ambulanţei, a fost solicitată în sprijin o autoşenilată, care a fost trimisă de la Detaşamentul de Pompieri Rădăuţi.

Tânărul rănit, care a suferit multiple traumatisme prin strivire, a fost stabilizat de către salvatori, după care a fost transportat cu autoşenilata, în condiţii de siguranţă, pe o distanţă de aproximativ 3 kilometri, până la ambulanţă. Ulterior, a fost transportat la Unitatea de Primire Urgenţe a spitalului judeţean, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.