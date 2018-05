Profesorii preferați ai studenților vor fi premiați la Timișoara, pe data de 19 mai 2018, în cadrul evenimentului Gala Profesorului Bologna, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)!

Evenimentul, ajuns anul acesta la a XI-a ediție, are ca obiectiv căutarea an de an ceea ce noi numim „Profesori Bologna”, exemplele de bună practică din comunitatea academică, oameni pasionați de educație și buni specialiști în domeniul lor, „Profi Tari” ce luminează minți și formează caractere, și să le arătăm recunoștința noastră pentru ceea ce fac. Distincția „Profesor Bologna” este singura recunoaștere oferită exclusiv de către studenți pentru cadrele didactice cele mai apreciate.

Pe parcursul acestui an, studenții din toată țara au putut să își nominalizeze Profii Tari, care ulterior au fost „investigați” de studenți special pregătiți de ANOSR în acest sens. Evaluatorii au participat „incognito” la cursurile cadrelor didactice, au vorbit cu studenții acestora și au susținut un interviu cu profesorii. Ne bucurăm să anunțăm profesorii ce urmează a fi premiați anul acesta. Aceștia au fost invitați la Timișoara unde, alături de studenți și de Comunitatea Profesorilor Bologna, profesori ce au primit distincția în ediții trecute ale proiectului, li se va acorda titlul pe 19 mai. Premiem marii profesori care ne inspiră!

Anul acesta, Gala Profesorului Bologna este asociată și cu Conferința națională „Educația azi”, derulată de Universitatea de Vest din Timișoara, al cărei program se va desfășura în zilele de 18 și 19 mai.

Gala Profesorului Bologna se bucură de sprijinul Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) și al Universității de Vest din Timișoara.

Profesori premiați

– Gala Profesorului Bologna 2018 –

Nr. crt. Nume Prenume Universitate 1 Ionescu Florin-Tudor Academia de Studii Economice din Bucureşti 2 Zamfiroiu Alin Academia de Studii Economice din Bucureşti 3 Nagy Daniela Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov 4 Cheval Sorin Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov 5 Petrişor Silviu-Mihai Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 6 Hancaş Paul Alin Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 7 Arhire Sorin Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 8 Anghel Călin Vasile Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 9 Borșan Tudor Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 10 Moldovan Alexandru Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 11 Lutic Doina Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 12 Crișu-Ciocântă Anda Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 13 Dobrilă Mirela-Carmen Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 14 Vieru Roxana Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 15 Pălimariu Ana-Maria Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 16 Maidaniuc-Chirilă Teodora Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 17 Boza Mihaela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 18 Hobjila Angelica Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 19 Maftei Alexandra Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 20 Neculau Bogdan Constantin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 21 Asandului Mircea Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 22 Nistor Cristian Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 23 Afrăsinei Mihai-Bogdan Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 24 Grecu Silviu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 25 Boncu Ștefan Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 26 Macra-Osorhean Mia Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 27 Cuibuș Daiana Theodora Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 28 Kallay Eva Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 29 Fodor Oana Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 30 Crişan Claudia Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 31 Oprescu Mihaela-Adriana Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 32 Drăghici Virgil Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 33 Suciu Dan Mircea Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 34 Pădure Marian Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 35 Cristache Nicoleta Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 36 Iosif Luminița Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 37 Gurău Gheorghe Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 38 Demyen Suzana Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița 39 Bîrluţiu Victoria Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 40 Drăghici Aurelia Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 41 Bucuță Mihaela Dana Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 42 Grecu Valentin Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 43 Morariu Ionel Daniel Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 44 Negreanu-Pîrjol Ticuța Universitatea „Ovidius” din Constanța 45 Bautu Elena Universitatea „Ovidius” din Constanța 46 Lisievici Brezeanu Alexandru Universitatea „Ovidius” din Constanța 47 Dumitru Maria Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 48 Poienar Mihaela Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 49 Milici Mariana Rodica Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 50 Gancevici Olga Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 51 Moroșan-Dănilă Lucia Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 52 State Mihaela Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 53 Boghean Carmen Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 54 Pentiuc Radu Dumitru Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 55 Boghean Florin Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 56 Ghiuta Ovidiu-Aurel Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 57 Luca Cătălina Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași 58 Nica Luminița Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 59 Neagu Monica Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 60 Timar Bogdan Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 61 Gavril Ștefan Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 62 Lipsa Florin Daniel Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 63 Ulea Eugen Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 64 Pasarin Benone Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 65 Leonte Corneliu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 66 Gâjâilă Gabriel Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 67 Deliu Delia Universitatea de Vest din Timișoara 68 Miculescu Andra Universitatea de Vest din Timișoara 69 Filimon Eliza Claudia Universitatea de Vest din Timișoara 70 Selea Teodora Universitatea de Vest din Timișoara 71 Dumitrescu Alin Universitatea de Vest din Timișoara 72 Ciutacu Sorin Universitatea de Vest din Timișoara 73 Suciu Ionuț Universitatea de Vest din Timișoara 74 Rogobete Silviu Eugen Universitatea de Vest din Timișoara 75 Pătrunsu Dorina Universitatea din Bucureşti 76 Șerban Oana Camelia Universitatea din Bucureşti 77 Sofrone Mihaela Universitatea din Bucureşti 78 Alexandru Monica Luminița Universitatea din Bucureşti 79 Zanfirescu Șerban Andrei Universitatea din Bucureşti 80 Rîurean Simona Universitatea din Petroșani 81 Pătrăşcoiu Nicolae Universitatea din Petroșani 82 Răvaş Bogdan Universitatea din Petroșani 83 Ghita Simona Universitatea Maritimă din Constanța 84 Tamaș Răzvan Universitatea Maritimă din Constanța 85 Stan Liviu-Constantin Universitatea Maritimă din Constanța 86 Dumitrache Cosmin Universitatea Maritimă din Constanța 87 Raicu Gabriel Universitatea Maritimă din Constanța 88 Crețu (Darie) Bogdana Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București 89 Hobincu Radu Universitatea Politehnica din Bucureşti 90 Ilie Mariana Universitatea Politehnica Timişoara 91 Mârșăvină Cosmin Universitatea Politehnica Timişoara 92 Păunescu Doru Universitatea Politehnica Timişoara 93 Artene Alin Emanuel Universitatea Politehnica Timişoara 94 Dejica Daniel Universitatea Politehnica Timişoara 95 Ivanciu Laura Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 96 Guțiu Iuliu Ștefan Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 97 Dudescu Cristian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 98 Achim Melinda Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM 99 Voș Liliana Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM 100 Hajdu-Măcelaru Mara Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM 101 Toader Rita Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM 102 Drența Raul Florentin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM 103 Pop Sitar Petrică Claudiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM

***

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 18 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, atingând un număr de peste 95 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.