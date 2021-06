Un număr de 9 studenți au fost finaliști în USH Accel, primul accelerator de afaceri pentru studenții Universității Spiru Haret (USH), eveniment organizat prin USH Pro Business – centrul antreprenorial al USH, în colaborare cu Institutul de Excelență în Antreprenoriat (idEA).

Felicitări premianților: Andrei Alexandru Petrescu (Travel To Desk), Anda Pătrașcu (Cartonel) și Adela Bulai (LearnySelf), dar și tuturor finaliștilor: Anca Mirodone (Dorințe mici), Daniel Agapie (Kiki Corner), Diana Lungu (Artemis Essence), Cosmin Bodeanu (Essential Olil by Psihovita), Remus Laurențiu Ispas (Muscle Sharp), Alexandra Iacob (Cofetaria Clam).

După lansarea USH Accel, am primit 160 de expresii de interes în participare, ceea ce dovedește că studenții sunt implicați în dezvoltarea lor personală și vor să-și asume riscurile inevitabile pornirii unei afaceri.

Juriul de prestigiu a fost format din Dragoș Nicolaescu (Tech Angel Investor), Cristina Dăianu (Partner at Dentons), Daniela Aldescu (Partner at Smart Impact Capital), Bogdan Pasca (INvestment Manager at RocaX).

La eveniment au fost alături de noi reprezentanții companiilor Phoenixy (Gusto), Cooperativa Bio Cătina și Casa Neacșu, oameni de afaceri care au un business format și de succes și care susțin inițiativa noastră de a crește ecosistemul de startup-uri în România. Au fost evocate începuturile lor și degustate produsele ecologice care în prezent fac față exigentelor exportului.

„După 3 luni de lucru intens la ideea lor de afaceri, am ajuns la evenimentul final Demo Day, cu 9 tineri antreprenori. Astfel, în data de 9 iunie a.c., studenții care au dovedit că au învățat să valideze o idee, să dezvolte un produs, cum să aplice marketing-ul într-un business, cum să creeze o firmă precum și despre partea financiară a unui startup, au venit să-și prezinte ideile de business în fața juriului, investitorilor și partenerilor. Ne-a impresionat angajamentul acestor tineri și decizia lor de a-și asuma riscurile unei afaceri. Premianții și participanții provin din centrele noastre universitare din București și din țară și suntem mândri că universitatea noastră le-a oferit această șansă, atât prin expertiza dezvoltată de USH Pro Business, cât și a partenerilor noștri. La eveniment, am avut investitori de excepție care au dat încredere tinerilor care vor păstra cu aceștia relații de consiliere și eventuală finanțare în viitor. Toți studenții participanți, indiferent de deciziile luate de investitori, vor beneficia și ulterior de susținere prin centrul nostru antreprenorial USH Pro Business” a declarat Costin Lianu, Director General USH Pro Business/ Prorector Relații Internaționale USH