Conform unui studiu realizat de PwC, un roman circula de 17 ori in medie, pe an, cu taxiul, in timp ce acesta foloseste platformele de ride-sharing doar de 3 ori pe an. Piata de ride-sharing din Romania, desi este in crestere, nu reuseste sa opreasca inca expansiunea serviciilor de taxi.

Cel mai cautat serviciu de transport privat ramane serviciul de taximetrie in Romania, tronand asupra serviciilor de rent a car, car sharing sau altor tipuri de transport, cu o cota majoritara de 44%.

De ce prefera romanii taxiul?

Desi in ultima vreme stirile abunda de subiecte pe margina grevei taximetristilor, iata ca studiile arata ca romanii prefera inca taxiul, in detrimentul oricarui alt tip de transport. Doar in Bucuresti, cresterea anuala a serviciilor de taxi a fost de 4% acest an.

Romanii par a fi obisnuiti cu taxi-ul. Acest tip de serviciu le este la indemana, iar faptul ca o cursa cu taxiul nu necesita efortul si priceperea pentru instalarea unei aplicatii pe telefon pare a fi o cauza extrem de plauzibila a faptului ca romanii prefera taxiul.

Desi platesc mai mult decat in cadrul unor platforme de ride sharing sau decat in cazul UBER, de multe ori, acestia prefera confortul si raman traditionalisti in ceea ce priveste modalitatea preferata de transport privat.

Iar acest lucru se reflecta si in cadrul numarului total de soferi de taxi care inca nu folosesc nicio aplicatie de mobilitate urbana. Peste 50.000 de astfel de soferi practica taximetria in Romania, in comparatie cu doar 22.000 care utilizeaza astfel de aplicatii

Potrivit studiului, serviciile de taxi reprezinta 84% din piata de transport privat in Romania!

In ultimii ani s-a observat o crestere accelerata a firmelor ce au ca obiect de activitate transportul de persoane, iar taximetria a devenit o afacere din ce in ce mai banoasa. In fond, studiul PwC arata ca taximetria reprezinta in continuare 84% din totalul pietei urbane de transport privat.

Specialistii considera insa ca „Romania ar trebui sa profite de pe urma tehnologiei digitale” si sa se foloseasca mai mult de aceasta, in dezvoltarea acestui domeniu, mizand in acelasi timp pe eliminarea problemelor de trafic si pe diminuarea poluarii, cu ajutorul solutiilor de ride-sharing. Specialistii considera ca incurajarea acestor modalitati de transport prin realizarea unui cadru legislativ care sa ofere transparenta pentru aceste platforme, asa cum exista in UE, ar putea aduce Romaniei beneficii de peste 1 miliar de lei doar in urmatoarea perioada, intre anii 2020 – 2023.