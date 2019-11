In timp ce trendul imobiliar este in continua ascensiune intr-o bula a tehnologizarii, casele inteligente cu solutii smart fiind noua investitie prezentata de brokerii imobiliari ca fiind cea mai „cool”, nimeni nu se uita la graficele incalzirii globale.

Un studiu publicat recent in Nature Communication, arata ca pana in anul 2100 peste 630 de milioane vor trai sub nivelul proiectat ca fiind sigur impotriva inundatiilor. Deja, pana in 2050, aproximativ 340 de milioane de oameni se expun acestui risc, concluzioneaza studiile.

Aceste numere arata o crestere teribila a riscurilor de inundatii la nivel global. Cercetatorii spune ca limitele sunt depasite de trei ori, fata de proiectiile initiale.

Cum s-a realizat studiul si care sunt concluziile?

Ambele cifre se bazeaza pe conditii extreme, reprezentand o crestere a emisiilor de gaze cu efect de sera si includ impactul cauzat de topirea ghetii arctice, afectata deja masiv de incalzirea globala.

Folosind cifre mai moderate pentru cresterea nivelului marii, topirea calotei glaciare si nivelul incalzirii globale, statisticile anuale pe marginea expunerii la inundatii arata ca 150 de milioane de oameni vor trai in medii de risc pana in 2050 si pana la 360 ​​de milioane pe termen lung, pana in 2100.

Scott Kulp si Benjamin Strauss, de la organizatia stiintifica din New Jersey, au condus cercetarea si au autorizat raportul.

Ei au descoperit ca estimarile anterioare erau prea optimiste, intrucat numerele se bazau pe date care masurau doar altitudinea la care sunt asezate marile orase si nu tineau cont exact de alti factori. Pentru a realiza o imagine mai clara, Kulp si Strauss s-au bazat pe datele LIDAR, disponibile in Statele Unite, iar mai apoi au construit un algoritm care ar putea extrapola rezultatele altor seturi de date bazate si pe imagini prin satelit.

Care este situatia in prezent – cati oameni traiesc amenintati zilnic de astfel de catastrofe?

Studiul a descoperit ca 110 milioane de oameni traiesc si in prezent sub nivelul mareelor. De asemenea, cu alte 250 de milioane de oameni pe terenuri aflate sub nivelul anual al inundatiilor, unele orase deja au inceput sa ia masuri.

Conform estimarilor anterioare, cifrele au fost de 28 de milioane, respectiv 65 de milioane. Deci nivelul de inexactitate a fost unul urias.

Printre orasele care ar putea fi cele mai afectate se numara: Shanghai, New Orleans, Jakarta, Tokyo. Cercetatorii au descoperit de asemenea ca peste 70% dintre persoanele care traiesc la momentul actual in zone de risc se afla plasati in principal pe aria geografica a opt tari asiatice: China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonezia, Thailanda, Filipine si Japonia.