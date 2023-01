2022 a fost cel mai bun an pe piața muncii pentru candidați și angajați, atât din perspectiva numărului mare de joburi disponibile în piață, cât și a eforturilor pe care angajatorii le-au făcut pentru a-i atrage și a-i reține – creșterea salariilor, diversificarea pachetelor de beneficii extrasalariale ori flexibilitatea legată de programul de muncă hibrid. În aceste condiții, potrivit celui mai recent studiu realizat la nivel global de The Network, entitate care are afiliate platforme de recrutare online din peste 130 de țări, Boston Consulting Group și eJobs România, aproape 7 din 10 respondenți simt că piața muncii continuă să le fie favorabilă și că balanța este puternic înclinată în favoarea lor în negocierile de angajare.

„Studiul a fost realizat pe un eșantion de 90.000 de candidați și angajați din 160 de țări, iar răspunsurile lor oglindesc fidel ceea ce am resimțit și noi pe parcursul întregului an 2022, dar și de la începutul lui 2023 încoace. Respectiv faptul că traversăm poate cea mai bună perioadă în care poți să îți schimbi jobul și în care poți să alegi o variantă care ți se potrivește cu adevărat. Asta în contextul în care 39% dintre participanții la studiu au declarat că primesc lunar cel puțin o invitație la un interviu de angajare, iar 74% spun că sunt abordați de câteva ori pe an de recrutori”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Pe acest fond, mai bine de jumătate dintre candidați și angajați susțin că sunt acum în poziția de a refuza o ofertă atrăgătoare din punct de vedere financiar dacă experiența avută la interviu le-a lăsat un gust amar. În plus, istoricul pozitiv al ultimului an i-a făcut să privească optimist eventualele negocieri salariale dinaintea unei angajări. „69% cred cu tărie că, inclusiv după ce au primit oferta financiară din partea angajatorului, pot ajunge să obțină, în final, un salariu mai mare pentru că știu că există în piață un deficit de candidați și, din acest motiv, companiile sunt mai flexibile și dispuse să pluseze la salariu. Doar14% sunt de părere că angajatorii sunt cei care dețin avantajul competitiv în negocieri”, mai spune Roxana Drăghici. Încrederea candidaților în ei înșiși se află la cote maxime, iar asta o confirmă și sondajul realizat de eJobs România în luna octombrie, potrivit căruia 65% cred că și-ar putea găsi un job nou în mai puțin de două luni.

Studiul derulat de The Network, Boston Consulting Group și eJobs România mai arată că IT-iștii, specialiștii în digital și în vânzări reprezintă profilurile cele mai căutate de angajatori. Sunt urmați îndeaproape de cei cu experiență în industria ospitalității, transporturi și logistică. „Regăsim aceleași categorii și la nivelul țării noastre. De la începutul anului și până acum, au fost postate mai mult de 13.000 de joburi pentru candidații din aceste sectoare de activitate”, precizează Roxana Drăghici.

Studiul a fost derulat în perioada august – octombrie 2022 pe un eșantion de 90.000 de respondenți din 160 de țări, printre care și România. Răspunsurile au fost colectate de The Network, alături de cele peste 130 de platforme de recrutare afiliate la nivel internațional și prelucrate de Boston Consulting Group, companie de consultanță în management, cu sediul central în Boston, Massachusetts. Acesta este cea mai amplă cercetare de profil realizată pe o eșantionare globală.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile aproximativ 30.000de locuri de muncă.