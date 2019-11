Vacantele nu sunt intocmai in lista de prioritati pentru romani, daca ne raportam la statistici. Cei din strainatate calatoresc mult mai des, iar puterea lor de cumparare este cu siguranta una mai mare, preturile pe care le platesc strainii pentru vacante fiind cu totul altele.

Cat anume credeti ca platesc romanii pentru vacante? Si mai mult decat atat, ce destinatii si ce tipuri de vacante aleg conationalii nostri?

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a realizat un studiu pentru a afla cati bani aloca romanii vacantelor, iar concluzia a fost urmatoarele: un roman plateste in medie intre 250 – 300 euro pentru o vacanta de tip city break, in timp ce pentru o vacanta in familie, un sejour de 7 nopti, romanii sunt dispusi sa scoata din buzunar pana in 700 – 800 euro.

Alte statistici interesante descoperite in cadrul studiului

In medie, ardelenii sunt dispusi sa cheltuie mai mult pentru o vacanta, in comparatie cu cei din capitala. In timp ce un bucurestean ar putea cheltui pana la 600 de euro pe o vacanta, un ardelean ar opta pentru o vacanta cu pana la 100 de euro mai scumpa. Si moldovenii aloca bugete mai mari decat bucurestenii pentru calatorii si vacante. Bugetul lor ar putea urca pana la 800 euro, conform statisticilor.

Ce destinatii aleg romanii?

Sunt din ce in ce mai alese vacantele nisate: rafting, vacantele exotice sau o tabara ski pentru copii in timp ce parintii se relaxeaza la munte. Intre destinatiile preferate pentru munte, Croatia si Austrai ar fi in top.

Iar in ceea ce priveste vacantele exotice, destinatiile precum: Egipt, Dubai, Cipru sunt printre preferatele romanilor. De asemenea, cei cu bugete mai limitate, aleg Grecia, Spania si Italia pentru vacante.

Turcia este o destinatie pentru cei din zona Moldovei, datorita multor curse charter care decoleaza din Iasi. Iasul fiind unul dintre orasele principale din care putem gasi curse catre alte orase interesante din Europa, moldovenii au si o multime de optiuni pentru citybreak-uri. Iar zborurile sunt chiar atractive ca pret, putand ajunge pentru doar 40 – 50 euro in Roma, Paris, Berlin sau alte orase din Europa.

Pentru un city break de 2 zile, un weekend cu distractie si multe vizite ale obiectivelor turistice, romanii ar putea achita pana la 300 de euro. Insa, un city break in afara Europei ar putea costa de pana la 2 ori mai mult. Tocmai de aceea, romanii sunt mai interesati de vacantele pe continent.

Cat costa cele mai scumpe vacante regasite pe site-urile turistice ale agentiilor romanesti?

Desi acestea sunt preturile medii pe care romanii le platesc pe vacante, exista unele exceptii, in cadrul celor cu o putere financiara mai mare. Exista si vacante care se ridica la nivel de cost cu pana la 10 ori mai mult decat media. Astfel, o vacanta in Dubai poate ajunge sa coste pana la 7 8 mii de euro, vacanta ce poate fi gasita pe site-urile marilor agentii de turism din Romania.

Destinatiile de lux spre care se orienteaza romanii mai pretentiosi pornesc de la 2000 – 3000 de euro. Cele mai luxoase vacante alese de romani au costat insa chiar si pana la 30.000 de euro, conform surselor. Destinatii pentru astfel de vacante sunt: Los Angeles, orasul ingerilor – in care puteti vizita cele mai luxoase cartiere – Beverly Hills, Hollywood, Walk of Fame si alte asemenea locuri.