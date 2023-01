Datele evidențiază comportamente și atitudini opuse între Generația Z și cea peste 64 de ani, dar și un decalaj între cunoștințe și acțiuni în cadrul fiecărei categorii de vârstă

Aproape 9 din 10 (89%) participanți la un studiu internațional efectuat de Beko recunosc că ignoră cele mai bune practici în materie de economisire a energiei în locuință, în ciuda faptului că 80% declară că știu cum ar trebui să își folosească aparatele electrocasnice într-un mod eficient din punct de vedere energetic.

Sondajul comandat de Beko, lider al pieței europene de electrocasnice, analizează atitudinile și comportamentele consumatorilor din mai multe țări în ceea ce privește eficiența energetică și face parte din cel mai recent demers al companiei de a afla mai multe informații despre utilizarea electrocasnicelor.

Potrivit aceleiași surse, 87% dintre cei chestionați spun că eficiența energetică este importantă și 78% afirmă că sunt interesați să cumpere produse cu astfel de caracteristici. Cu toate acestea, 89% dintre respondenți recunosc că au comportamente care duc la risipă de energie, cum ar fi: 37% lasă dispozitivele la încărcat mai mult timp decât este necesar, 29% lasă ușa frigiderului deschisă până se hotărăsc ce anume să mănânce, 20% lasă congelatorul în priză chiar și atunci când este gol.

Mai mult, aproape 3 din 5 respondenți (59%) se tem că vor alege o setare greșită atunci când folosesc aparatele electrocasnice, așa că rămân la aceeași setare, de multe ori ineficientă. Acest tip de comportament care se manifestă ca „Fobia Setărilor”, cum a fost identificată de Beko – „Settingsphobia” – este de vină într-o mare măsură pentru practicile energetice ineficiente ale populației.

Generația Z este cea mai informată despre eficiența energetică, dar face greșeli

Potrivit sondajului, generația Z s-a dovedit a fi una dintre cele mai informate categorii demografice în ceea ce privește eficiența energetică, peste 60% dintre respondenți spunând că citesc instrucțiunile de fiecare dată când cumpără un aparat nou. În ciuda informațiilor pe care cei din generația Z le dețin, datele arată că aceștia fac adesea greșeli în folosirea electrocasnicelor. Astfel, 76% spun că au folosit o setare greșită, ceea ce a dus la stricarea alimentelor sau băuturilor ori la deteriorarea hainelor.

Generația peste 64 de ani este adepta comportamentelor de economisire a energiei, dar este mai puțin interesată de achiziționarea acestui tip de electrocasnice

În ceea ce îi privește pe cei peste 64 de ani, studiul arată că sunt în mare proporție adepți ai comportamentelor care duc la economisirea energiei, dar sunt cel mai puțin interesați de acest tip de electrocasnice.

Astfel, sondajul relevă că cei peste 64 de ani sunt generația care acordă cea mai puțină importanță eficienței energetice atunci când cumpără produse noi – doar 6 din 10 (63%) iau măsuri în acest sens, comparativ cu 81% în cazul milenialilor. Aproape 7 din 10 (67%) nu sunt interesați să înlocuiască electrocasnicele pe care le dețin. Cu toate acestea, cei peste 64 de ani fac parte din generația care spune că este cea mai conștientă de utilizarea în cel mai eficient mod posibil a electrocasnicelor (86%), în ciuda faptului că majoritatea utilizează o singură setare la mașina de spălat rufe.

Sondajul oferă și alte informații despre modul în care atitudinile și cunoștințele cu privire la cele mai bune practici în materie de eficiență energetică diferă în funcție de grupele de vârstă. Persoanele cu vârsta peste 64 de ani menționează ca fiind practici ineficiente lăsarea cuptorului pornit fără a fi folosit (56%) și pornirea încălzirii pentru uscarea rufelor cu ferestrele deschise (56%), în timp ce aproape o treime (28%) din generația X recunoaște că a lăsat congelatorul gol în priză.

Studiul a fost realizat în septembrie 2022 de Beko, în colaborare cu OnePoll, și a inclus în total 6.000 de proprietari și chiriași din Marea Britanie, Africa de Sud și Thailanda.

„Aceste date ne oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care atitudinile față de eficiența energetică evoluează în mai multe țări. Eforturile Beko sunt în direcția unor produse de înaltă calitate, care răspund nevoilor în schimbare ale consumatorilor noștri și ale mediului. Căutăm în permanență să oferim soluții pentru o viață mai sustenabilă, bazându-ne pe tehnologii cum este cunoscuta AquaTech®. În același timp, este important să înțelegem ce se întâmplă la nivelul gospodăriilor din acest punct de vedere, întrucât ne ajută să vedem cum putem ajuta”, a declarat Akın Garzanlı, Chief Marketing Officer Arçelik.

Studiul realizat de Beko arată un decalaj mare între cunoștințele și comportamentul consumatorilor la nivel global și evidențiază necesitatea mai multor măsuri care să ducă la acțiuni concrete în materie de eficiență energetică. Având în vedere aceste rezultate, Beko, în parteneriat cu Youreko, a dezvoltat un instrument care calculează costurile de funcționare pe parcursul duratei de viață a electrocasnicelor, oferind consumatorilor informații despre posibilele economii de cost și energie atunci când își aleg produsele. Aplicația este disponibilă pe site-ul Beko.ro și oferă vizitatorilor posibilitatea să calculeze ce economii se pot face pe termen lung prin utilizarea aparatelor electrocasnice ale producătorului, alegând între modele cu tehnologii și clase energetice diferite. În prezent, sunt disponibile informații despre mașinile de spălat rufe, uscătoarele de rufe, mașinile de spălat vase și frigiderele marca Beko echipate cu tehnologii eficiente energetic.

Despre Beko

Beko este marca internațională de electrocasnice a Arçelik Group, producător care deține 12 branduri și are peste 45.000 de angajați în întreaga lume. Beko este unul dintre primele trei branduri de electrocasnice mari din Europa (potrivit Euromonitor International Limited; Large Appliances as per “Major Appliances” in Consumer Appliances 2022ed, retail volume, date din 2021). Beko este partenerul care oferă numele echipei masculine de baschet Fenerbahçe.

Beko și-a asumat în ultimii ani ca prioritate promovarea unui stil de viață sănătos, contribuind la conștientizarea importanței acestuia și dezvoltând produse care vin în ajutorul celor preocupați de sănătate. Misiunea actuală a brandului este „un stil de viață cu adevărat sănătos este posibil numai pe o planetă sănătoasă”. Beko se angajează să protejeze mediul prin proiectarea și fabricarea de produse eficiente din punct de vedere energetic și investind în dezvoltarea unui mod de producție centrat pe folosirea sustenabilă a resurselor. Pentru mai multe informații, accesați www.beko.ro.