Cu totii iubim cadourile. Iar perioada aceasta din an, cea a sarbatorilor, este atat de placuta si datorita darurilor pe care le primim. Mereu asteptam sa vina Mosul, indiferent de varsta pe care o avem. Aceasta asteptare a cadourilor in preajma Craciunului ne-a intrat in reflex deja.

Pentru ca bucuria sarbatorilor sa fie insa si mai intensa, Mosul a pregatit ceva special pentru acest an. Cupio a lansat campania de iarna, „Let it Glow„, o campanie in care kiturile de make-up au un portfard cadou, iar kiturile de manichiura Cupio sunt disponibile la 20% reducere.

Cu un astfel de cadou starea noastra de spirit se schimba instant. Suntem mult mai energici si mai curiosi sa descoperim posibilitatile nelimitate de cadouri pe care le putem oferi cu ajutorul Cupio.

Si asta nu se intampla doar in cazul nostru. De fapt, stiai ca exista chiar studii care prezinta modul in care starea de spirit se schimba in timpul sarbatorilor datorita cadourilor?

Ce arata studiile despre modul in care oamenii reactioneaza la cadouri?

Spre exemplu, in cadrul a patru experiemente, specialistul in psihologie comportamentala, Daniel J. Howard, a analizat modul in care oamenii interactioneaza in perioada sarbatorilor. A analizat schimbarile temperamentale si modul in care cadourile influenteaza starea de spirit a participantilor la studiu.

Ce rezultate a obtinut? Majoritatea participantilor la experimente se simteau deja mai bine si raportau mai multa deschidere fata de cei din jur, chiar si de la simpla impachetare a cadourilor in hartie colorata.

Iar daca tot vorbim de culori, sa stii ca acestea sunt un factor principal de influentare a starii generale. Culorile sunt foarte importante in viata noastra. Unele ne plac, altele nu. Pe unele alegem sa le purtam, pe altele alegem sa le evitam.

Cand vine vorba de manichiura sau make-up, dar si de imbracaminte, suntem foarte atenti la culori. Asta deoarece 80% din ceea ce asimilam din jurul nostru se bazeaza pe vizual.

Da, atat de importante sunt culorile in viata noastra. Tocmai de aceea, e nevoie sa alegi culoarea potrivita si pentru machiaj si manichiura. Alegerile potrivite iti vor influenta in bine starea de spirit.

Asadar, pentru a alege culoarea potrivita, cea care iti place mai mult, arunca o privire si pe colectiile „Let it Glow” de la Cupio. Iti poti alege de acolo diferite culori pentru make-up si manichiura, fie conservatoare, fie glam, foarte potrivite pentru aceasta perioada a anului. Culorile vii, nuantele stralucitoare si glam te vor ajuta sa intri in atmosfera de sarbatoare si sa fii in tendinte in acelasi timp.

Pentru manichiura poti alege seturile Cupio Star Kit, cu nuante precum Xmas Star sau Sugar Plum. Vor fi perfecte pentru manichiura pe care ti-o doresti.

Cele mai potrivite culori sunt: rosul, albastrul si verdele. Te poti bucura de toate aceste nuante alegand kiturile de make-up cu portfard cadou din colectiile „Let it Glow” de la Cupio.

Poti alege un kit Glow by Muah, un kit Cupio Glam sau un Eye Glow Kit, iar daca bugetul iti permite sa cheltuiesti peste 150 RON pe un astfel de kit, alegerea ideala este Let it Glow Kit, cu ruj Cupio Matte Hollywood Red, paleta Nude Flavours, Mascara Up Lash Volume & Lenght si tus de ochi Silk Touch.

Intra pe site-ul Cupio si descopera o gama diversa de culori la toate produsele. Poti incepe prin a-ti achizitiona produsele de manichiura si make-up. Bucura-te de promotiile campaniei „Let it Glow”. Cumpara-ti produsele de make-up preferate si bucura-te de kiturile de manichiura la 20% reducere.

Pregateste-te pentru cea mai buna varianta a ta. Creeaza un impact vizual placut, fii memorabila!