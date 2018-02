83% dintre suceveni consideră oportună transformarea Parcului Șipote într-o zonă de agrement. Aşa rezultă dintr-un studiu realizat de cei de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii « Ştefan cel Mare » pe un eșantion probabilistic de 305 suceveni, cu vârste de peste 20 de ani, studiu care are o eroare maxima tolerată de plus, minus 5%.

41% dintre suceveni nu vor să se taie nici un copac

În ceea ce privește posibilele scenarii de amenajare a parcului, 41% dintre respondenți au selectat scenariul care ar îndeplini cerințele unei posibile modernizări a parcului în care să nu existe niciun fel de tăieri de arbori iar 55% dintre respondenți au selectat scenariul care ar presupune amplasarea de facilități de recreere pe maximum 30% din suprafața ocupată de pădure. Principalele investiții dorite, selectate de peste 80% dintre cei chestionaţi, sunt de fapt investiții de bază care asigură un minim de dotări pentru orice parc (coșuri de gunoi, corpuri de iluminat, bănci, alei și toalete publice).

72% dintre cei chestionaţi vor piste de biciclete

Următoarea preferință exprimată într-o proporție de 72%, ar fi realizarea unor piste de biciclete, o investiție dorită mai ales de tinerii suceveni. Crearea unor locuri de joacă pentru copii, a unor fântâni arteziene sau a unui lac artificial sunt preferințe care au fost exprimate de 45-55% dintre persoanele intervievate.

Doar 23% dintre suceveni consideră oportună amplasarea unor restaurante

La polul opus, doar 12% din respondenți consideră benefică amenajarea unei grădini zoologice în acea pădure și doar 23% consideră oportună amplasarea unor restaurante. În ceea ce privește valoarea preconizată a investiției, nu se observă o preferință majoritară, 17% dintre respondenți selectând o investiție de 10 milioane de euro, 28% de 5 milioane de euro, 27% una de 2 milioane euro și 19% preferând o investiție de 1 milion de euro. Mai mult de jumătate din sucevenii intervievați au declarat că nu sunt dispuși să plătească o eventuală taxă de intrare într-un parc de agrement amenajat. Trebuie spus că la Parlament a fost depus un proiect de lege privind transferul Parcului Şipote către Primăria Suceava în vederea amenajării unei zone de agrement.