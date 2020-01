Desi este cu siguranta adevarat ca o masina electrica te costa mai putin si este mai prietenoasa cu mediul inconjurator, specialistii Forbes au realizat un material in care explica exact cat de ieftina este o astfel de masina si care este adevaratul sau impact in ceea ce priveste mediul.

Pentru inceput, este greu de determinat exact costul de combustibil pentru o astfel de masina. Este clar ca ceea ce veti plati efectiv pentru a conduce un anumit numar de kilometri pe an depinde de costul de energie electrica taxat de furnizorul local de energie.

Asadar, in functie de cat costa un kilowatt-ora (kWh) de energie electrica, costul de combustibil poate creste sau scadea.

De asemenea, efectul ecologic al unei masini electrice depinde in mare masura de modul in care se genereaza energia necesara pentru a o pune in functiune.

Specialistii au descoperit ca masinile electrice tind sa fie mai ecologice atunci cand sunt conduse in California, New York si Pacificul de Nord-Vest, unde predomina resursele de energie regenerabila.

Dar, spre exemplu, in statele americane centrale precum Colorado, Kansas si Missouri, masinile electrice nu vor produce un mare impact, aici centralele electrice cel mai frecvent folosite fiind cele cu tip de combustibil fosil.

Asadar, daca iti incarci masina electrica la priza, iar energia casei tale provine dintr-un panou solar, desigur impactul va fi unul extrem de mare. Insa daca iti incarci masina acasa, iar energia casei tale provine de la o centrala electrica pe combustibil fosil, impactul se reduce drastic.

Specialistii, ajutati de American Council for an Energy Efficient Economy, au realizat un studiu, potrivit unor valori standard, pe care le pot extrage cu ajutorul calculatorului ACEEE, pentru a determina costurile aproximative si scorul de impact (Green Score) asupra mediului, pentru mai multe masini.

Luand in calcul toti acesti factori si datele furnizate de calculator, care este cu adevarat impactul unei masini electrice si cat vei plati tu pentru a putea produce acel impact?

Forbes a analizat in acest studiu mai multe masini, iar in urma analizei, iata rezultatele obtinute.

Cat te costa un BMW i3 si ce impact produce acesta?

Spre exemplu, in Los Angeles, un BMW i3 ar putea necesita circa 600$ pe an si ar putea avea un Green Score de 75. In acelasi timp, in Baltimore, Maryland, aceeasi masina te-ar putea costa doar 400$ pe an, avand un Green Score de 66. Iar in Portland, un BMW i3 ar putea avea un scor de 72, dar cu un cost de 750$ pe an.

La fel cum valorile si scorul fluctueaza in cazul aacestei masini, se intampla exact in acelasi mod si cu altele, indiferent de zona. Si in cazul Chevrolet Bolt EV s-au obtinut rezultate diferite, in cadrul studiului.

Cat costa un Chevrolet Bolt EV si care este impactul sau?

In Los Angeles, Chevrolet-ul te-ar putea costa exact cat te costa si un i3. Pentru 600$ ai putea sa-l folosesti un an. Insa scorul va diferentia, Chevrolet-ul obtinand doar 69 de puncte. In Portland, Maine, spre exemplu, unde i3 era 750$, un Bolt te va costa cu 50$ mai putin. Iar impactul va fi de 67. Iar in Baltimore, Bolt-ul va costa tot 400$, avand insa un impact de 61.

Cum se descurca alte masini in acest studiu. Vedem in continuare cat te va costa un Jaguar si ce performante poate obtine acesta.

Cat te costa un Jaguar i-Pace si ce impact asupra mediului produce el?

In LA, California, un Jaguar i-Pace te va costa circa 950$ pe an, iar impactul va fi de 63. In Portland, Maine, Jaguarul va consuma circa 1100$ pe an in energie electrica, iar Green Score-ul sau va fi de 60. Iar in Baltimore va costa circa 600$ pe an, producand un Green Score de 53.

Alte masini care au fost testate si performantele lor: Nissan Leaf – o medie nationala de consum de 450$ pe an si un Green Score mediu de 62, Tesla 3 – o medie de 350$ pe an cu un Green Score de 59.