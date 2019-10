In ciuda resurselor financiare limitate si a lipsei de stabilitate pe piata, afacerile mici reprezinta o voce din ce in ce mai puternica in business la nivel mondial. Cu toate acestea, unele dintre aceste afaceri sufera si intalnesc adevarate bariere in dezvoltare, ajungand sa apuna mult prea devreme sau sa intre in faliment inca din primii ani ai dezvoltarii.

Goldman Sachs a dezvoltat un studiu pentru a descoperi care sunt cele mai mari probleme in randul afacerilor mici si IMM-urilor in Statele Unite ale Americii. Asadar, specialistii Goldman Sachs au examinat 2.285 de proprietari de intreprinderi mici pentru a descoperi problemele cu care se confrunta zilnic afacerile.

Rezultatele au fost publicate intr-un raport „Voice of Small Business in America: 2019 Insights Report”, lansat pe 5 septembrie 2019. Raportul a fost elaborat in parteneriat cu Babson College.

Iata cateva dintre principalele concluzii la care s-a ajuns in urma studiului. Acestea se regasesc in raportul studiului.

Cele mai mari provocari pentru intreprinderile mici si mijlocii

Pana la 76% dintre participantii la sondaj au raportat ca principala provocare cu care se confrunta este atragerea, angajarea si pastrarea angajatilor. Iar acest lucru nu este, asa cum ar parea, o problema de experienta. Deoarece, majoritatea proprietarilor de afaceri sustin ca apreciaza la un angajat o atitudine pozitiva, integritatea si disponibilitatea de a invata lucruri noi, mai mult decat educatia si experienta.

Cresterea salariului minim

Desi 65% dintre respondenti considera ca o crestere a salariului minim le-ar impacta negativ capitalul, acestia nu sunt impotriva cresterilor salariale.Cca 80% dintre proprietarii de afaceri mici si mijlocii considera ca salariul minim ar trebui sa creasca. In ceea ce priveste sustinerea acestor salarii, ei spun ca pot gasi resurse de finantare IMM care sa ii ajute sa tina pasul cu reglementarile salariale.

Impozitele si inchiderea guvernului

Daca in cadrul salariului respondentii erau entuziasmati si erau de acord cu cresterea lui, studiul a aratat ca 46% dintre respondenti sunt iritati de cresterea taxelor si de cadrul legal propus de Guvern pentru functionarea IMM-urilor. Acest proces este cu adevarat o mare problema, cred ei, in randul afacerilor mici.

Problema discriminarii

In timp ce 77% dintre respondentii barbati sunt optimisti in ceea ce priveste pozitia lor in mediul de business si in companii, doar 65% dintre femei sunt de acord ca aceasta este una corecta. Rezultatele sunt probabil legate de aproape ⅕ de femei care raporteaza dificultati financiare din cauza diferentei salariale ce porneste din diferentierea de gen. Doar 2% dintre barbati au afirmat acelasi lucru. Pentru femei pare a fi insa o relaa problema aceasta situatie a discriminarii.

Acestea par a fi cele mai mari probleme in cadrul afacerilor din SUA, la momentul actual. Alaturi de ele, raportul a mai concluzionat ca unele bariere pot fi si sursele de capital, sanatatea angajatilor si beneficiile oferite in acest sens sau alte probleme, insa acestea, la fel ca si salariul nu par a fi atat de deranjante la momentul actual.