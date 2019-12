Exista multe filme de dragoste, psihologice sau chiar drame care au emotionat pana la lacrimi foarte multe persoane, indiferent daca vorbim despre femei sau barbati. Filme precum Titanic sau The Notebook pot sa induioseze de fiecare data. Insa studiile au aratat ca persoanele care plang in timpul filmelor sunt foarte puternice din punct de vedere al emotiilor.

Paul J. Zak, un neuroeconomist american, a realizat un studiu prin care a descoperit care este cauza pentru care persoanele plang la filme. In acelasi timp, el a afirmat si faptul ca cei care plang la filme stiu cum sa isi gestioneze emotiile mai bine, sunt mai empatici si pot face fata provocarilor de zi cu zi.

Daca si tu ai plans la filme, iata care este explicatia:

Oxitocina – hormonul responsabil de exprimarea emotiilor in timpul scenelor emotionante

Acest hormon actioneaza ca un neurotransmitator si este responsabil pentru ceea ce simtim atunci cand asistam la o scena emotionanta. Cum se intampla asta? Prin conectarea povestii din film la un sentiment pe care il traim in acel moment. Acest hormon ne face mai empatici si ne face sa avem o atitudine mult mai receptiva fata de lume, pe langa faptul ca ne face sa ne simtim mai fericiti.

Oxitocina responsabilizeaza circuite ale creierului care ne fac sa ne preocupam de ceilalti, chiar si de persoanele pe care nu le cunoastem. Poate este surprinzator, dar oxitocina se activeaza si in situatia in care cineva vrea sa discute cu noi sau sa ne ofere cere. De exemplu, creierul unei persoane elibereaza oxitocina atunci cand ii sunt incredintati bani din partea unui strain.

Ar putea oxitocina sa ne faca sa plangem la filme?

Pentru a vedea daca filmele fac ca creierul nostru sa elibereze oxitocina, un student al neuroeconomistului a realizat un experiment in care participantii au vizionat un videoclip de la Spitalul de copii St. Jude din Memphis din Tennessee. O parte a grupului a vazut o parte a filmului in care un tata discuta despre cancerul cerebral terminal al fiului sau, de 4 ani, iar cealalta jumatate a privit cum tatal si copilul petrec o zi la gradina zoologica.

Pentru cei care au vazut partea extrem de emotionala a videoclipului, aceasta experienta a determinat o crestere cu 47% a oxitocinei, masurata in sange. Controland asta cu stresul, empatia a fost puternic corelata cu varful ridicat de oxitocina. Aceasta este prima dovada a speculatiilor neuroeconomistului, cum ca oxitocina este un semn fiziologic al empatiei. La finalul experimentului, participantii au fost intrebati daca doresc sa doneze o parte din banii lor la Spitalul St. Jude, iar ei au fost de acord.

Cu toate acestea, exista o diferenta intre femei si barbati atunci cand vine vorba despre emotiile exprimate in timpul vizionarii unui film emotionant. Femeile au fost cele care au eliberat mai multa oxitocina si au fost mult mai empatice decat barbatii. De asemenea, au donat de doua ori mai mult pentru actul de caritate propus.

Asadar, explicatia pentru care plangem la filme este legata de hormonul aflat in creierul nostru numit oxitocina. Pentru ca suntem diferiti, acest hormon poate fi eliberat in cantitati mai mici sau mai mari si asta determina cat de mult empatizam cu filmul respectiv si daca vom plange cand il vizionam.