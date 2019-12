Schimbarile climatice pun in dificultate calitatea apei (potabile), conform cercetatorilor. Intreaga retea de instalatii sanitare la nivel global este pusa sub presiune. Acest lucru duce tot mai mult la initiative referitoare la surse alternative (apa de ploaie si apa gri) pentru inlocuirea apei (potabile) utilizate in aparate sanitare. In plus, aparatele sanitare vechi sunt inlocuite cu versiuni de economisire a apei.

Cu toate acestea, oamenii de stiinta isi exprima ingrijorarea cu privire la utilizarea de aparate eficiente in economisirea volumului de apa, inclusiv a celor casnice, dusuri, robinete care sunt conectate la reteaua de apa si la sistemele de drenare existente. Se tem ca vor aparea situatii nesigure pe viitor cu privire la consumul de apa, deoarece aceste aparate nu economisesc suficient.

Ce solutii exista?

Schimbarile climatice, urbanizarea si nevoia crescanda de a utiliza eficient apa, energia si resursele au asigurat ca lumea tehnologiei sanitare este in ajunul unei revolutii. Mai multe universitati, institutii si companii de profil s-au agrecat intr-un grup de cercetare ce urmeaza a realiza studii intensive cu privire la modificarea actualelor conditii in care instalatiile sanitare functioneaza.

In perioada urmatoare, TVVL, in colaborare cu CIB (Consiliul International pentru cercetare si inovare in constructii) din Haarlem, va oferi un proiect nou oamenilor de stiinta si expertilor tehnici care lucreaza in domeniul aprovizionarii cu apa, canalizari si dotari sanitare pentru cladiri.

Experti din intreaga lume se vor intalni la cel de-al 43-lea simpozion „Aprovizionare cu apa si drenaj” al Consiliului international pentru cercetare si inovare in constructii si constructii (CIB), pentru a discuta modalitati diverse de eficientizare a consumului de apa potabila si resurse.

Se analizeaza posibilitatea schimbarii sistemelor de canalizare!

Cercetatorii din diferite tari cerceteaza modul in care materia fecala este transportata prin sistemele de canalizare atunci cand mai putina apa este varsata in sistem. In plus, performantele de auto-curatare a canalizarilor, daca practicile de economisire a apei continua sa fie analizate, pentru a fi identificate solutii de economisire a apei.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Oxford si cercetatorii din intreaga lume investigheaza un nou sistem de drenaj gravitational care implica conducte mai mici in care concentratia de materie solida in apele uzate menajere sa fie mai mica. Acest lucru va face mai usor si mai ieftin pentru statia de tratare a apei sa recupereze fosfatul din apele uzate. Fosfatul este o materie prima esentiala si finita, care este de asemenea pe cale sa fie rapid epuizata.

Expertii sunt, de asemenea, preocupati de relatia dintre dimensionarea sistemelor de alimentare cu apa si cantitatea de apa pe care o furnizeaza efectiv. Metodele de calcul existente nu tin cont de comportamentul diferitelor grupuri de utilizatori si de evolutiile tehnologice rapide legate de aparate si dispozitive sanitare eficiente in economisirea apei.

Metodele existente conduc la supradimensionarea sistemelor de alimentare cu apa. In plus fata de deteriorarea calitatii apei, aceasta poate influenta negativ furnizarea durabila si eficienta din punct de vedere al consumului de apa calda (la robinet).

In timpul simpozionului, diferite tari isi vor prezenta rezultatele cercetarii si vor propune noi metode pentru a calcula aprovizionarea cu apa necesara pentru bunul mers al sistemelor de consum. In ceea ce priveste sistemele sanitare, expertii subliniaza necesitatea de a gandi la nivel de sistem macro, in loc sa se concentreze pe masuri la nivel de componente.