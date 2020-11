Subprefectul de Suceava, Daniel Prorociuc, încurajează restaurantele din întreg județul să intre în programul european „Edenred Social pentru mese calde” destinat celor mai defavorizate categorii de persoane. El a declarat, la Radio Top, că programul se adresează persoanelor în vârstă de 75 de ani sau peste, cu venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, de aproximativ 800 de lei, persoanelor fără adăpost, familiilor evacuate, dar și familiilor cu copii fără un domiciliu stabil, mai ales celor monoparentale. La ora actuală, pe lista beneficiarilor din județul Suceava figurează 12.077 de persoane. Acestea vor primi mesele calde în baza unor carduri care vor fi distribuite prin intermediul primăriilor. Cardurile vor putea fi folosite de la începutul lunii viitoare. Subprefectul a afirmat că suma alocată pentru tichetul social pentru mese calde pe suport electronic este de 180 de lei pe lună. Sumele disponibile sunt valabile aproape un an de la data încărcării lor pe card, iar valoarea maximă a tranzacțiilor zilnice acceptate este de 40 de lei. Daniel Prorociuc a menționat că noul program a fost aprobat în septembrie, astfel că, pentru început, fiecare card va fi alimentat cu echivalentul pentru 4 luni, adică, 720 de lei. El a mai spus că restaurantele se pot înscrie în program pe site-ul edenred.ro al furnizorului cardurilor. Finanțarea este asigurată de Uniunea Europeană, prin Ministerul Fondurilor Europene.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating