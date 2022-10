Subprefectul Florin Sinescu atrage atenția că la nivelul județului Suceava există o incapacitate de a gestiona în timp util urgențele medicale. El a arătat că se înregistrează timpi de așteptare mari pentru sucevenii care se adresează Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, iar în județ la celelate spitale, asistența medicală de urgență este minimală și doar pe timp de zi, iar în rest aceste Centre de primiri Urgențe funcționează pe post de cabinete medicale. Sinescu explică de ce s-a ajuns aici. ”Din două motive: în primul rând la UPU Suceava este o criză acută de medici. Nu poți funcționa cu doar 11 medici, adică 50% din câte posturi ar trebui să fie ocupate, la 300 de pacienți pe zi. Este de apreciat efortul medicilor urgentiști suceveni, problema este că nu sunt ocupate celalalte posturi, care să asigure un act medical mult mai rapid. În data de 20 noiembrie se organizează examenul de rezidențiat, iar din județul Suceava nu s-a scos nici un post (http://www.rezidentiat.ms.ro/), iar dacă nu vor veni medici la Suceava, sistemul de urgențe intră în colaps. În al doilea rând nu există nici un demers, intenție a administrației județene pentru a transforma un centru de primiri urgențe din cadrul altui spital din județ, în unitate de sprijin care să asigure 24h din 24h aceleași servicii medicale de urgență ca și la Spitalul Județean Suceava. Am avut curiozitatea să citesc capitolul 7 – Sănătate și Asistență Socială din Strategia de Dezvoltare a Județului Suceava pentru perioada 2021 – 2027 și am constatat că nu există nicio strategie privind sănătatea la nivelul județului nostru, identificând doar o înșiruire de cifre statistice, și atât… Mai mult la pag.120 din Strategie, se trage o concluzie alarmantă, și care nu are o soluție la nivelul administrației județene: „există un deficit de medici, dacă avem în vedere faptul că în Iași numărul medicilor este de aproape 5 ori mai mare decât în Suceava, iar în Bacău , un județ cu o suprafață și o populație mai mică decât Suceava, numărul medicilor este cu aproape 18% mai mare”. Avem o ambulanță de terapie intensivă mobilă care nu este operațională din lipsă de medici, urmează ca în 2023 să primim elicopterul SMURD (pe cel destinat Sucevei anul acesta l-am ratat și a ajuns la Brașov) și toate au o cauză, lipsa de medici”.

Sinescu a concluzionat că e nevoie urgent de o strategie, de acțiune și interesul administrației județene pentru atragerea medicilor în județ, altfel sistemul medical sucevean va intra în colaps, iar sucevenii se vor trata la Iași, Cluj sau Târgu Mureș. ”Dar cu ce costuri?”, a încheiat Florin Sinescu.