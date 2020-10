Prezent în studioul Radio Top, subprefectul de Suceava Daniel Prorociuc și-a exprimat regretul la trecerea la cele veșnice a renumitului doctor Cristian Irimie. În același timp, el și-a amintit un moment amuzant din perioada în care era coleg în Consiliul Local cu medicul ginecolog Cristian Irimie. Subprefectul a declarat: „A fost o întîmplare de ordin personal, care arată cam ce fel de om a fost doctorul Irimie. Mi-aduc aminte că, pe 26 aprilie 2018, dis-de-dimineață, mă anunță soția că-i momentul să mergem la spital. Se anunța că vine barza. Am ajuns la spital. Întîmplarea făcea că în aceeași zi aveam o ședință de consiliu local, pe la ora 10.00 sau 11.00. Cînd am ajuns la ședință, nu am zis nimănui că soția mea urmează să nască. Stăteam ca pe ace și așteptam să-mi dea soția un mesaj. La un moment dat, noi eram poziționați față-n față și îl văd pe dl. Irimie facînd tot felul de semne, că-i bine, că-i OK. De astea. Mă gîndeam că s-a întîmplat ceva… Dl. doctor era amuzant și mă întrebam ce încearcă să zică. Totuși, mă uitam prin stînga și prin dreapta, fiindcă nu știam exact cui îi face semne. Și deodată îl văd pe domnul doctor că apasă pe buton, ia cuvîntul și mă felicită pentru faptul că am devenit tătic. Tatăl unei fetițe. Mi s-au tăiat picioarele. Deci, primul om dintre apropiații mei care a aflat că am devenit tătic a fost domnul doctor. De ce? Pentru că atunci cînd a rămas soția însărcinată, știind că este un profesionist desăvîrșit în domeniu, am apelat la domnia sa să ne sfătuiască în privința evoluției sarcinii. Și domnul doctor ne-a recomandat-o pe doctorița Laura Coca (n.r. succesoarea lui Cristian Irimie la șefia Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean). Faptul că dl. doctor a fost primul om dintre apropiați care a aflat că sînt tătic demonstrează că domnia sa a ținut tot timpul legătura cu doamna Coca privind evoluția sarcinii soției mele”. Daniel Prorociuc a adăugat: „Ăsta a fost un moment care m-a marcat și pe care-l trăiesc cu emoție. Pentru că un doctor, înainte de a fi doctor, în primul rînd este OM”. Cristian Irimie s-a stins din viață luni, 19 octombrie, la vîrsta de 67 de ani, în urma unui infarct. Doctorul suferea de mai mulți ani de cancer de colon. Trupul neînsuflețit este depus la Biserica „Sf. Dumitru” din centrul Sucevei. Înmormîntarea va avea loc mîine, începînd cu ora 13.00, la Cimitirul Armenesc din Zamca.