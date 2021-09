Subprefectul de Suceava, Daniel Prorociuc, îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire a răspîndirii SARS-CoV-2, dată fiind înmulțirea cazurilor. La nivelul județului nostru sînt în evoluție 673 de cazuri de COVID, cu 40 mai multe față de ziua precedentă. Subprefectul a declarat, la Radio Top: „Centrele comerciale sînt foarte aglomerate. Am văzut destul de multă relaxare și sîntem totuși pe un trend crescător al infectărilor. Fac apel, în continuare, la purtarea măștii de protecție și la vaccinare”. Daniel Prorociuc a subliniat: „Purtăm masca pentru a-i proteja pe ceilalți și ne vaccinăm ca să ne protejăm pe noi”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating